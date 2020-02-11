На Луну за 25,2 миллиарда долларов. NASA представило бюджет своей лунной миссии

Директор космического агентства NASA Джим Брайденстайн представил бюджет для лунной миссии США, стоимостью 25,2 млрд долларов, чтобы вернуть астронавтов на Луну к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Так, из бюджета NASA собираются выделить более 3,3 млрд долларов на разработку системы посадки человека на Луну. Такое прямое финансирование будет первым со времен миссий Apollo в 1960 и 70-х годах.

На 2021 финансовый год агентству предоставят 2,7 млрд долларов для планетарных исследований, в том числе 233 млн долларов на разработку миссии по возвращению на Землю образцов марсианской почвы. Таким образом, был дан зеленый свет для долгожданной попытки изучить образцы марсианских камней в лабораториях на Земле.

Марсоход "Mars 2020", запуск которого намечен на предстоящее лето, включает в себя оборудование для герметизации образцов в пробирках. Образцы марсоход оставит вблизи кратера Джезеро для другого марсохода из новой миссии, который подберет их и на ракете отправит на Землю.

В случае успеха миссия осуществи первый запуск ракеты с другой планеты.

"Возврат образца является таким важным, так как он будет первым полетом в оба конца с другой планеты", – говорит помощник директора в Управлении научной миссии NASA Томас Цурбухен.

По словам ученого-палеонтолога из Корнелльского университета Джонатана Лунина, для поиска следов жизни на Марсе в прошлом или настоящем нужны инструменты, которые намного сложнее тех, что стоят на космических аппаратах.

"Возвращение образцов на Землю, где они могут быть изучены с помощью самых современных приборов, станет огромным достижением с точки зрения науки о Марсе", – заявил Лунин.

Запрос Белого дома по бюджету для NASA пока не является окончательным, документ предстоит согласовать в Конгрессе, где будет определен годовой бюджет для агентства. Если же все пойдет по плану, миссия по возвращению образца грунта с Марса начнется в 2026 году и вернется на Землю к 2031 году.

Как ранее сообщал Фокус: