"Популяция призраков". Ученые подтвердили существование ранее неизвестных предков человека

Ученые нашли доказательства существования загадочной "популяции призраков" древних людей, которые могли жить в Африке около полумиллиона лет назад и чьи гены найдены у современных людей. Об этом сообщает The Guardian.

Следы неизвестного предка появились, когда исследователи проанализировали геномы западноафриканских популяций и обнаружили, что до пятой части их ДНК, судя по всему, произошло от исчезнувших родственников.

Генетики предполагают, что предки современных западноафриканцев скрещивались с еще не обнаруженными древними людьми десятки тысяч лет назад, как древние европейцы когда-то скрещивались с неандертальцами.

"Исследуемые нами западноафриканцы происходят от этой неизвестной древней популяции", – заявил руководитель исследования, биолог Шрирам Шанкарараман.

По словам учены, ранее Земля была домом для многих родственных видов или подвидов человека. В результате, современные европейцы несут небольшое количество генов неандертальцев, а коренные австралийцы, полинезийцы и меланезийцы имеют гены от денисовцев, другой группы древних людей.

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Предыдущие исследования намекали на то, что был вид других древних людей, когда-то обитавших в Африке. Для того, чтобы узнать об этом виде больше, ученые собрали 405 геномов из четырех западноафриканских популяций и использовали статистические методы, чтобы выяснить, могло ли скрещивание в далеком прошлом обеспечить приток неизвестных генов. Анализ показал, что скрещивание имело место в каждом случае.

Ученые продолжили исследовать африканские геномы, в частности те части ДНК, которые выглядели иначе, чем современные человеческие гены. После сравнения неизвестных генов с неандертальцами и денисовцами выяснилось, что найденная ДНК должна была принадлежать неизвестной группе древних людей.

"Похоже, они оказали довольно существенное влияние на геномы современных людей, которых мы изучали. На их долю приходится от 2% до 19% генетического происхождения испытуемых", – добавил Шанкарараман.

Стоит подчеркнуть, что изучаемые группы населения были родом из трех стран – две из Нигерии и по одной из Сьерра-Леоне и Гамбии.

Полученные результаты далеко не окончательны, но по предварительным оценкам, "популяция призраков" откололась от предков неандертальцев и современных людей между 360 000 и 1 млн лет назад. В группе было примерно 20 тыс. особей, которые перемешались с предками современных западноафриканцев.

Далее ученым предстоит углубиться в изучение древних генов, чтобы понять их назначение. Одна из версий заключается в том, что у западных африканцев сохранилась неизвестная ДНК, так как это помогло выживать и размножаться.

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