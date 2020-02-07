Расшифрован геном рака. Ученые сделали прорыв в исследовании мутаций клеток

Командам из 37 стран потребовалось более 10 лет, чтобы провести исследование

Более тысячи ученых создали самый детальный анализ генома рака за всю историю исследований. Об этом сообщает ВВС.

Исследователи сравнили рак с пазлом, состояющим из 100 тыс. частей, из которых до сегодняшнего дня отсутствовали 99% фрагментов. Теперь же ученые получили почти полную картину всех видов рака. Для этого они расшифровали генетическую информацию 2658 пациентов с онкологическими заболеваниями.

Результаты работы помогут адаптировать лечение к опухоли каждого пациента или в будущем разработать способы обнаружения рака намного раньше, чем это происходит сейчас.

По словам ученых, рак – это испорченная версия наших собственных здоровых клеток, где мутации ДНК изменяют здоровые клетки, что в конечном итоге приводит к распространению рака. Большая часть понимания этого процесса исходит из набора генетических инструкций для построения белков в организме.

"И это всего лишь 1% от всего генома", – говорит доктор Линкольн Стейн из Института онкологических исследований Онтарио.

Он подчеркнул, что врачи будут оставаться в потемках при лечении около трети пациентов, так как невозможно было определить, почему их клетки стали раковыми.

Командам из 37 стран потребовалось более 10 лет, чтобы найти оставшиеся 99% пазла. Работа, которая была описана в 22 научных статьях, показала, что рак чрезвычайно сложен, и тысячи различных комбинаций мутаций способны вызывать рак.

Также удалось выяснить, что раковые заболевания содержат в среднем от 4 до 5 фундаментальных мутаций, определяющих рост рака. Потенциально уязвимые места можно будет использовать при лечении рака, так как именно их атакует "драйверная мутация", приводящая к развитию болезни.

"В конечном итоге, мы хотим использовать эти технологии для определения методов лечения, адаптированных для каждого отдельного пациента", – заявил доктор Питер Кэмпбелл из Института Сенгера.

В это же время, исследование показало, что 5% раковых заболеваний вообще не имеют "драйверных мутаций", показывая, что ученым предстоит еще много работы.

Помимо этого, был разработан способ "углеродного датирования" мутаций. Процесс показал, что более одной пятой мутаций произошли за годы или даже десятилетия до того, как был обнаружен рак.

"Понимание этой схемы означает, что у нас появится возможность создавать новые диагностические тесты, которые обнаружат признаки рака намного раньше", – говорит доктор Питер Ван Лу из Института Фрэнсиса Крика.

Одной из основных задач является выяснить, какие из этих мутаций перерастут в рак, а какие могут быть проигнорированы.

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