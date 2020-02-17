В Германии остановлена вырубка 92 гектаров леса для "зеленого" завода Tesla

Немецкий суд приказал компании Tesla временно приостановить подготовительные работы по строительству своего завода Gigafactory под Берлином. Об этом сообщает The Verge.

Работы пришлось приостановить после того, как местные активисты выразили обеспокоенность из-за воздействия строительства на дикую природу и водоснабжение. На данный момент компания приступила к очистке 92 га леса в Грюнхайде, к востоку от Берлина.

Tesla объявила о планах строительства Gigafactory 4 в ноябре прошлого года, но пока не получила официального разрешения на проектирование самой фабрики. Однако, Министерство охраны окружающей среды Германии заявило, что компания может начать подготовку к строительству "на свой страх и риск".

В последствии, на подготовительные работы поступила жалоба от группы активистов Gruene Liga Brandenburg (Зеленая лига Бранденбурга).

Суд велел автомобильной компании прекратить расчистку местности, которую планировалось завершить за три дня. Далее будут заслушаны аргументы защитников окружающей среды.

"Не нужно думать, что ходатайство, направленное "Зеленой лигой", не имеет шансов на успех", – говорится в заявлении суда.

Ожидается, что дальнейшие судебные решения будут приняты на этой неделе.

В общей сложности Tesla купила почти 300 га земли для своего завода, который надеется открыть в 2021 году. Завод должен будет выпускать до 500 тыс. автомобилей в год и обеспечит 12 тыс. рабочих мест. В компании уже заявляли, что переместят колонии лесных муравьев, рептилий и летучих мышей, чьи места обитания будут затронуты во время строительства.

Илон Маск также утверждает, что влияние завода на окружающую среду будет минимальным. В серии твиттов гендиректор компании писал, что Gigafactory 4 будет использовать мало воды, а вырубаемый лес "не естественный лес", он был посажен для картонной фабрики.

"Giga Berlin будет создавать экологически чистые транспортные средства с использованием возобновляемой энергии, поэтому воздействие на окружающую среду будет крайне положительным", – сообщил Маск.

Берлинская Gigafactory должна стать четвертой в мире после строительства Gigafactory 3 в Шанхае. Первые два завода были построены в США.

Как ранее сообщал Фокус: