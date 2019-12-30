Made in China. В продажу поступили первые Tesla, выпущенные в Китае

2019-12-30 11:56:56

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Сегодня первые 15 клиентов получат свои электрокары, выпущенные в Шанхае

Американский автопроизводитель Tesla начинает продажу электрокаров Model 3, которые изготовлены на Gigafactory 3 в Шанхае. Об этом сообщается на странице китайского подразделения компании в Twitter.

Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства. Первыми 15 клиентами станут сотрудники Gigafactory 3.

Tesla, китай, фото

Напомним, Tesla открыла предзаказ на автомобили Model 3, произведенные на заводе в Шанхае, еще в мае. Цена составляла $47,5 тыс. До конца года компания собирается выпустить там не менее 3000 экземпляров Model 3. 

Tesla, Китай, фото

Помимо Китая, предзаказ открылся также в Австралии, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Ирландии и Макао.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Также в Европе появится первый завод Tesla. Глава американской компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск заявил о намерении построить завод  вблизи Берлина, который станет первым заводом Tesla в Европе.

 

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