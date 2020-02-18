Взрыв сверхновой откладывается. Завершилось беспрецедентное затмение звезды Бетельгейзе
Красный сверхгигант Бетельгейзе постепенно прекращает свое недавнее беспрецедентное затмение. Об этом сообщил астроном Университета Вилланова Эдвард Гинан Forbes.
По словам ученого, взрыв звезды вряд ли произойдет в скором времени, хотя причины столько сильного затмения пока остаются неизвестными.
"Яркость звезды была почти стабильной на протяжении последних 10 дней", – заявил Гинан.
Он также подчеркнул, что затухание звезды наблюдается еще с 1930-х годов. Но последнее затмение было самым сильным.
"В декабре звезда постепенно тускнела и достигла уровня, который мы впервые наблюдали за последние 25 лет", – рассказал ученый.
Европейская южная обсерватория сообщила, что в настоящее время яркость Бетельгейзе составляет около 36% от ее нормального состояния.
Астрономы считают, что звезда в 722 световых года в созвездии Ориона является красным сверхгигантом. Такие нестабильные звезды в конце своей жизни обладают большими конвективными оболочками, которые поднимаются и опускаются вместе с согревающими и охлаждающими каплями газа.
Около 8-9 млн лет назад Бетельгейзе была голубой звездой спектрального типа О или В.
Гинан говорит, что звезда должна начать светлеть в течение следующих нескольких недель.
"Если этого не произойдет, тогда я не знаю, все ставки были сделаны", – говорит астроном.
Он также отмечает, что в конце концов звезда превратится в сверхновую, но это произойдет не скоро.
После взрыва свет Бетельгейзе будет близок к яркости полной луны и будет виден днем с Земли. Такая яркость продлится несколько месяцев, прежде чем медленно угаснет.
Точную дату взрыва звезды можно будет назвать, получив более точные данные о ее радиусе и яркости.
Как ранее сообщал Фокус:
- Девятая самая яркая звезда на небе резко потускнела и может взорваться. Астрономы считают, что Бетельгейзе является потенциальным кандидатом на сверхновую.
- Также астрономам удалось взвесили звезду Бетельгейзе. Астрономы смогли точно оценить массу красного сверхгиганта Бетельгейзе – она составляет порядка 13 солнечных масс.