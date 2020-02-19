Загадка из прошлого: в Италии нашли могилу "принца из Железного века" без тела

Древнее захоронение, датируемое Железным веком, было найдено в городке Коринальдо в Италии. На пустыре собирались построить новый спорткомплекс, обследовали территорию с воздуха и нашли захоронение. Но только тела там не оказалось. Об этом пишет Daily Mail.

Могила была тщательно скрыта от глаз и наполнена богатствами, которые могли понадобиться умершему в загробном мире.

Ученые нашли колесницу, оружие и бронзовый шлем. А также остатки одежды, глиняной посуды и… никакого тела. Гробницу, которую уже назвали "могилой принца" не содержит человеческих останков. Куда они делись и когда – неизвестно. Эта земля в течении столетий была распахана под поле, так что установить ход событий невозможно.

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Ученые считают, что гробница была обустроена в седьмом веке до нашей эры и принадлежит племени Piceni, которое жило в Италии на территории современных областей Новиларе – на севере и в Бельмонте – на юге. Территории были аннексированы Римом в 268 году до н.э., а само племя ассимилировалось.

Свидетельства его существования находят в редких могилах. Существует доказательство того, что они торговали с греками, были довольно состоятельными людьми и воинственными. В немногих могилах находят большое количество оружия, но очень мало предметов искусства.

Сейчас в самой гробнице и рядом ведутся раскопки, а строительство спорткомплекса приостановили.

Как ранее писал Фокус:

В британском Эссексе продолжаются исследования уникального захоронения англо-саксонского принца. Его нашли совершенно случайно, несколько лет назад, в холме у обочины дороги, между пабом и супермаркетом. Ученые считают, что это место погребения брата англо-саксонского короля Себерта по имени Секса. Гробница уникальна тем, что нашли ее в нетронутом виде.