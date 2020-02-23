В США при запуске паровой ракеты погиб известный сторонник теории плоской Земли

Известный инженер-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюс погиб во время одного запуска паровой ракеты в США. Об этом сообщает Los Angeles Times.

64-летний инженер, по прозвищу Безумный Майк, планировал подняться на высоту 5 тыс. футов (около 1,5 тыс. метров) на своей самодельной ракете в пустыне рядом с городом Барстоу. Запуск должны были показать в передаче "Домашние астронавты" на канале Science.

На видео зрителей, прибывших посмотреть запуск, запечатлен пуск ракеты, не сработавший вовремя парашют и смертельное падение астронавта-любителя.

Агент Хьюса допустил, что изобретатель потерял сознание во время запуска и не смог активировать парашют. В результате он упал примерно в 800 метрах от места запуска и разбился. Детали должно выяснить следствие.

Хьюс прославился благодаря различным трюкам - от прыжков на лимузине на длинные дистанции до полетов на ракетах, сделанных из подручных материалов.

Предыдущий запуск его самодельной ракеты состоялся в марте 2018 года в пустыне Мохаве. Она взлетела с самодельной пусковой установки, прикрепленной к задней части модифицированного трейлера, поднялась на высоту 572 метра со скоростью 563 километра в час, после чего развалилась в воздухе. Хьюз спустился в головном обтекателе на парашюте и только немного травмировал спину. Строительство ракеты обошлось в 20 000 долларов, которые посредством краудфандинга собрало сообщество под названием "Исследователи плоской Земли".

Тогда перед запуском он говорил, что намерен сделать ракету, на которой сможет полететь в космос и доказать, что Земля "имеет форму фрисби".

В августе Хьюс также собирался взлететь в воздух на самодельной ракете с паровым двигателем, однако отложил попытку из-за неисправности водонагревателя.

Как ранее сообщал Фокус:

Сторонники Плоской Земли попробовали объяснить лунное затмение. Для этого им пришлось придумать загадочный "теневой" спутник Солнца.

Организаторы Международной конференции плоской Земли обещают в 2020 году устроить для своих сторонников морской круиз.