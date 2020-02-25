Ученые отыскали самую древнюю окаменелость из когда-либо найденных

На севере Китая ученые обнаружили самые древние окаменелости, которые оказались крошечными морскими водорослями, покрывавшими морское дно миллиард лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, им удалось обнаружить растение под названием Proterocladus antiquus, которое было размером с рисовое зерно и имело множество тонких ветвей, простирающихся на мелководье. К морскому дну водоросль крепилась при помощи корневой системы.

Proterocladus, как разновидность зеленых водорослей была одним из крупнейших организмов своего времени, разделяя моря главным образом с бактериями и другими микробами. Она занималась фотосинтезом, преобразовывая энергию солнечного света в химическую энергию и производила кислород.

"Proterocladus antiquus является близким родственником предка всех зеленых растений, имеющихся сегодня", – заявил исследователь в области палеобиологии из Virginia Tech Цин Тан. Именно он обнаружил окаменелость в провинции Ляонин, недалеко от города Далян.

Ученые подчеркивают, что биосфера Земли сильно зависит от растений. Первые наземные растения, считающиеся потомками зеленых водорослей, появились около 450 млн лет назад.

Proterocladus на 200 млн лет старше предыдущей самой ранней из известных зеленых водорослей. Его современным родственником является вид съедобных морских водорослей, который называется морским салатом.

Найденная водоросль является древнейшим одноклеточным ископаемым растением, которое было найдено. Другие подобные находки все еще являются предметом спора в кругах ученых.

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