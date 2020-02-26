Надпись на камне рассказала историю утерянной цивилизации, победившей царя Мидаса

На юге Турции местный фермер обнаружил большой камень с загадочными надписями, наполовину погруженный в оросительный канал. Об этом сообщает Live Science.

Фермер обратился к археологам после того, как обнаружил странный камень.

"Сразу было ясно, что камень древний, а также мы смогли понять, на каком языке были сделаны надписи. Это был язык – Luwian, используемый в бронзовом и железном веках в этом районе", – говорит археолог и доцент кафедры анатолийской археологии в Университете Чикаго Джеймс Осборн.

При помощи трактора фермер помог археологам вытащить каменный блок. По словам ученых, стела была покрыта иероглифами одного из древнейших индоевропейских языков. Язык Luwian родом из древней Турции.

Так, на камне была описана история утерянной на данный момент цивилизации, которая возможно, победила королевство Фригия, в котором правил царь Мидас в конце 8 века до нашей эры. Согласно греческой мифологии, Мидас мог превращать в золото все, к чему прикасался.

"Мы понятия не имели об этом королевстве. В одно мгновение у нас появилась совершенно новая информация о Ближнем Востоке железного века", – говорит Осборн.

Один из символов на камне указывает на то, что послание было сделано непосредственно королем утерянной цивилизации, королем Хартапу.

Исследователи считают, что потерянное царство, скорее всего, существовало между 7 и 9 веками до нашей эры, простираясь на 120 гектаров. Несмотря на то, что по нынешним меркам площадь королевства небольшая, в свое время оно было крупнейшим поселением в древней Турции.

Название королевства остается неизвестным, но его столица, вероятно, находилась в том месте, где сейчас располагается археологический памятник Туркмен-Карахоюк. Там велись археологические раскопки, когда неподалеку был найден камень.

Стоит подчеркнуть, что надпись на камне является не единственным упоминанием о короле Хартапу. В 16 км к югу от места археологических исследований были найдены иероглифические надписи на вулкане, повествующие о короле Хартапу. В обоих случаях надписи не называли королевства, в котором правил древний король.

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