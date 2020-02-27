"Оскорбительный Сатурн". Ученый раскритиковал эмодзи планеты в соцсетях и выбрал лучшую

Ученый-астроном японского космического агентства JAXA Джеймс О'Донохью раскритиковал большинство эмодзи Сатурна в соцсетях за грубые несоответствия реальности. Об этом сообщает Cnet.

Так, О'Донохью проанализировал изображения планеты от Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и WhatsApp.

О'Донохью написал в Twitter, что Apple "хорошо поработали, передав золотисто-желтые оттенки облачных вершин Сатурна", но провалили серьезное испытание, наклонив Сатурн больше положенных 26,7 градусов. Ученый добавил, что Apple являются абсолютным победителем в передаче цвета атмосферы планеты, но в конкурсе будет другой победитель.

Неформальный конкурс от ученого выиграл WhatsApp, который точно отобразил наклон планеты в своих эмодзи и подробно воспроизвел кольца Сатурна.

"Номер один – это WhatsApp. Apple занял второе место. Я был настолько впечатлен тем, что наклон и кольца Whatsapp-Saturn были такими точными, что выбор не составил труда. Кольца – это драгоценности в короне Сатурна", – написал О'Донохью в Twitter.

Кроме этого, он добавил, что некоторые соцсети отошли слишком далеко от реальности в попытке изобразить Сатурн, так ярко-оранжевую планету в Twitter, ученый назвал "самой оскорбительной из всех".

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