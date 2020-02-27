В Бретани расшифровали 230-летнее послание от моряка, высеченное на скале

Пять лет назад во Франции у городка Плугастель-Даула был найден обломок скалы с загадочной надписью на смеси французских и скандинавских слов. Расшифровать двадцать строк не получилось и тогда местные власти объявили переводческий конкурс. Тот, кому бы удалось раскрыть таинственную надпись, получил бы 2000 тысячи евро. Об этом пишет Daily Mail.

Конкурс получил название "Тайна Шапольона" в честь французского исследователя Жана-Франсуа Шампольона, который сумел раскрыть тайну египетских иероглифов, благодаря знаменитому Розеттскому камню.

Оказалось, что надпись была нанесена на камень около 230 лет назад и описывает смерть в море.

Моряк по имени Серж Ле Бри погиб в 1787 году. "Серж умер, он не умел грести и его лодку опрокинул ветер". Эта часть надписи была переведена французом Ноэлем Рене Тудиком, учителем английского, который считает, что Серж был неопытным гребцом, которого вынудили выйти в бурное море.

Другая часть надписи, переведенная историком Роджером Фалиго и художником Аленом Робетом, гласит: "Он был воплощением смелости и радости жизни… где-то на острове его ударили, и он умер".

Некоторые буквы были изображены перевернутыми, слова на французском перемешаны со скандинавским. Исследователи предполагают, что тот, кто высек надпись в память о Серже, был полуграмотным и писал слова так как их слышал, а не так, как следовало. Также на камне изображен корабль, идущий на всех парусах, и сердце, пронзенное крестом. И две даты: 1786 и 1787 гг. Всего за пару лет до начала Французской революции в мае 1789 г., что позволяет предположить, что эти два события были как-то связаны.

Интересно, но часть надписи осталась непереведенной, так что любой может попробовать расшифровать те, строки, что остались.

Как ранее писал Фокус:

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