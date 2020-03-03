Космический снеговик. Две слившиеся звезды сформировали необычную фигуру

Исследователи обнаружили огромную звезду, которая приобрела форму "снеговика" с атмосферным составом, который ранее не фиксировался. Об этом сообщает ВВС.

Звезда оказалась более массивной чем Солнце, но по величине составляет всего две трети диаметра Земли. Считается, что объект возник в результате слияния двух так называемых белых карликов, которые часто взрываются, превращаясь в сверхновые звезды.

По словам доктора Марка Холландса из Университета Уорика, открытие команды может помочь ученым лучше понять, как происходит этот процесс.

"Самым захватывающим аспектом этой звезды является то, что она так и не взорвалась как сверхновая. Существует не так уж и много белых карликов в таких масштабах", – заявил ученый.

"Остается много неопределенности в отношении того, какие звездные системы переходят на стадию сверхновой. Как ни странно, исследования свойств этой "неудавшейся" сверхновой звезды и подобных ей расскажут нам о процессе термоядерного самоуничтожения", – добавил Холландс.

Ученые объясняют, что белые карлики – это то, чем становятся такие звезды, как Солнце в конце своей жизни, когда они израсходовали все свое ядерное топливо.

Тогда белый карлик теряет большую часть своей атмосферы, оставляя лишь горячее ядро. Более тяжелые атомы в его атмосфере тону, а более легкие остаются на поверхности. Некоторые белые карлики состоят из почти чистого водорода или гелия.

Но звезда, названная WDJ0551 + 4135, обладает необычайно богатой углеродом атмосферой. Доктор Холландс рассказал, что первоначально эти наблюдения "не имели никакого смысла".

"Звезда была сформирована в результате слияния двух белых карликов – это единственное, что может объяснить результаты наблюдений", – заявил ученый.

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