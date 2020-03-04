Защищает легкие от коронавируса. Ученые нашли новое применение препарату от панкреатита

Группа ученых из Германии считает, что препарат под названием камостат мезилат, может бороться с COVID-19, вызываемым коронавиурсом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Forbes.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Cell, показывает, что SARS-CoV-2 связывается с клетками человека аналогично исходному коронавирусу SARS (SARS-CoV), который стал причиной всемирной вспышки в 2003 году. За связь вируса с человеческими клетками отвечают вирусные белки, так называемые белковые "шипы".

"Шипами они называют потому, что выглядят, как шип на поверхности вирусной частицы. Чтобы вирус мог заразить клетку, он должен присоединиться к белку на поверхности той клетки, которую мы называем рецептором. Для SARS-CoV-2 это белок под названием ACE2. Шип связывает ACE2 и позволяет SARS-CoV-2 проникать и инфицировать клетки", – говорит доктор наук, профессор Центра инфекций и иммунитета при Школе общественного здравоохранения Мэйлмэна при Колумбийском университете Анжела Расмуссен.

Наряду с этим процессом белок шипа должен быть праймирован ферментом, называемым протеазой, чтобы вирус мог полностью проникнуть в клетку. Исследование показало, что подобно SARS-CoV, SARS-CoV-2 использует протеазу TMPRSS2 для завершения процесса заражения клетки.

Ученые сосредоточились на поиске какого-либо соединения, которое могло бы остановить проникновение коронавируса в клетку, не давая протеазе TMPRSS2 работать. В предыдущих исследованиях SARS-CoV уже был найден подходящий кандидат, названный мезилатом камостата. Препарат также смог остановить и SARS-CoV-2 от заражения клеток легких.

"Мы обнаружили, что SARS-CoV-2, как и SARS-CoV, используют белки хозяев ACE2 и TMPRSS2 для входа в клетки. Следовательно, оба вируса должны инфицировать одинаковые клетки у пациентов и могут вызывать заболевания с помощью схожих механизмов", – говорит сотрудник отдела инфекционной биологии Немецкого центра приматов в Геттингене Маркус Хоффманн.

Разработка новых лекарство от инфекционных заболеваний может занять годы или даже десятилетия. Но мезилат камостата уже был испытан на людях, хотя и не для лечения COVID-19.

"Из предыдущих исследований мы уже знаем, что мезилат камостата активен против других коронавирусов, включая SARS-CoV. Поэтому мы проверили, является ли он также активным против SARS-CoV-2. Наше исследование показывает, что мезилат камостата действительно блокирует заражение клеток подобными частицами и подлинным SARS-CoV-2, полученным от пациента. Более того, мезилат камостата ингибировал инфицирование важных клеток-мишеней – эпителиальных клеток легких человека", – рассказал профессор того же центра в Геттингене Стефан Полманн.

Препарат был одобрен в Японии для лечения ряда неинфекционных заболеваний, таких как хронический панкреатит и послеоперационный рефлюкс-эзофагит, также было проведено несколько тестов на мышах, инфицированных SARS-CoV. Но лекарство еще никогда не проверялось на людях с COVID-19.

"Для определения его эффективности требуются испытания на людях, и я подозреваю, что для этого потребуются доклинические испытания на животных с SARS-CoV-2. Если было доказано, что препарат безопасен для клинического использования в других странах, то одобрение у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) можно получить быстрее, или FDA может разрешить экстренное использование лекарства не по назначению", – добавила Расмуссен.

Одна из проблем заключается в том, что TMPRSS2 может быть не единственной протеазой, которая контролирует присоединение шипов вируса, а это значит, что ее блокирование может быть неэффективным, поскольку другие протеазы могут действовать, как резервные копии, по-прежнему позволяя вируса проникать в клетки.

"Патогенез нельзя изучать в культивируемых клетках, поэтому эти вопросы нужно решать с использованием моделей на животных и клинических образцов, взятых у людей", – говорит Расмуссен.

Также ученые попытались выяснить, имеют ли люди переболевшие SARS-CoV иммунитет к новому коронавиурсу SARS-CoV-2. Исследователи взяли сывороточные антитела, полученные от 3 пациентов, переболевших SARS-CoV во время вспышки в 2003 году и выяснили, что они блокируют проникновение SARS-CoV-2 в клетки.

"Антитела от пациентов, которые переболели SARS, блокировали SARS-CoV-2 от заражения клеток в культуре. Это говорит о том, что антитела против SARS могут быть полезны для лечения SARS-CoV-2", – добавила Расмуссен.

Как ранее сообщал Фокус: