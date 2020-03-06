Здоров и счастлив: единственный в мире орангутан-альбинос выжил в дикой природе

Ученые выяснили, что самка-альбинос орангутана по имени Альба, которую выпустили на волю в 2018 году, выжила в дикой природе и отлично себя чувствует в естественной среде обитания на индонезийской части острова Борнео. Об этом пишет Daily Mail.

Жители деревни содержали голубоглазого и покрытого светлой шерстью примата по кличке Альба в клетке в качестве домашнего питомца. Животное страдало от обезвоживания, паразитов и недоедания. Ученые считают, что примата еще малышом отобрали у матери.

У хозяев Альбу забрали, вылечили и два года назад вернули в дикую природу. За ней следили с помощью GPS-маячка, однако недавно удалось увидеть ее воочию.

Животное сняли, когда она сидела на дереве и обрывала фрукты. Альба выглядела вполне здоровой и счастливой. В дикую природу Альбу вернули еще тремя орангутанами: двумя самками и самцом.

Альбу выпускают на волю в 2018 году/Все фото: Borneo orangutan survival founda

И хоть ученые беспокоились, не будет ли у альбиноса, свойственных ему проблем с глазами и кожей, но, судя по всему у Альбы все в порядке. Правда, неизвестно, получится ли у нее создать пару и завести потомство.

Как ранее писал Фокус:

Популяция орангутанов в индонезийском лесу Батанг-Тору (Южное Тапанули), в 2017 году выделенная в отдельный вид, оказалась под угрозой вымирания из-за планов китайской компании построить в лесу плотину для гидроэлектростанции. Индонезийские экологи утверждают, что после строительства плотины ареал обитания орангутанов будет затоплен, и вид Pongo tapanuliensis, в котором сейчас всего 800 особей, вскоре исчезнет.