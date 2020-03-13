Без коронавируса не обошлось. Запуск европейского марсохода Rosalind Franklin отложен на 2 года

Европейское космическое агентство отложило запуск своего марсохода Rosalind Franklin в рамках миссии ExoMars, которая должна была стартовать в июле или августе 2020 года. Об этом сообщает ВВС.

Согласно официальному сообщению, инженеры не успели подготовить к установленному времени марсоход. Запуски Земля-Марс осуществляются только при благоприятном выравнивании планет, следующая такая возможность не появится до 2022 года.

Европейское и российское агентства, которые совместно работают над проектом, заявили, что все необходимое оборудование было построено, но список невыполненных проверок все еще слишком велик. Главными среди препятствий оказались проблемы в электронных блоках в российском механизме снижения посадочного модуля, что позволило бы безопасно посадить марсоход на поверхность Красной планеты. Также заминки возникли в создании программного обеспечения для полета, которым занимается европейская сторона.

Также в последние еще больше обострилась международная ситуация с коронавирусом, который начал препятствовать инженерным усилиям.

"Мы приняли трудное, но взвешенное решение отложить запуск до 2022 года. Оно обусловлено прежде всего необходимостью максимизировать надежность всех систем ExoMars", – заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер добавил, что коронавирус оказывает влияние, "потому что люди из разных отраслей промышленности в России, Италии и Франции не могут перемещаться так же легко, как раньше, но я не хотел бы говорить, что коронавирус является единственной причиной, но он оказывает влияние на миссию".

Запуск в конце 2022 года означает, что марсоход приземлится в 2023 году, учитывая время пути на Красную планету.

Rosalind Franklin была создана, чтобы попытаться обнаружить жизнь на Марсе, существовавшую в прошлом или в настоящем. Ключевой особенностью марсохода является возможность бурения поверхности на глубину два метра. Предполагается, что на такой глубине может быть обнаружена вода, а также почва будет защищена от сильного излучения, которому подвергается поверхность Марса.

Из-за главной миссии по поиску жизни, сам марсоход и его инструменты были подготовлены к невероятно высоким уровням очистки. Такой статус должен сохраняться в течение следующих 2 лет хранения. Главный подрядчик проект Thales Alenia Space из Италии будет хранить марсоход в специальной камере на своем заводе в Турине.

"Мы должны быть уверенны, что ультрачистая зона постоянно промывается, и возможно, будет необходимо провести дегазацию, чтобы убедиться, что все загрязняющие вещества удалены до того, как марсоход передадут на стартовую площадку", – говорит руководитель команды ЕКА ExoMars Франсуа Спото.

Пока неизвестно, сколько агентствам будет стоить задержка, но один из директоров ЕКА Дэвид Паркер заявил, что это не окажет существенного влияния на программу.

"У нас есть бюджет, который включает запас непредвиденных расходов на отсрочку запуска до 2022 года", – заявил Паркер.

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