В Канаде ученые с помощью алмазов определили размеры древнего континента

Канадские ученые обнаружили фрагмент древнего континента, который показал, что он был на 10% больше, чем предполагалось. Об этом сообщает ВВС.

Открытие было сделано во время изучения образцов алмазов с острова Баффинова Земля, покрытой ледниками суши около Гренландии. В исследуемых образцах были обнаружены остатки Северо-Атлантического кратона.

Кратон или древние платформы – это древняя платформа с фундаментом докембрийского возраста. Древние платформы представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров). Они сложены типичной континентальной корой мощностью 35–45 км.

Северо-Американский кратон, или же древний континент Лаврентия, простирался от современной Шотландии до Северной Америки, он развалился около 150 млн лет назад.

Ученым удалось обнаружить образцы кимберлита, камня с острова, которые часто содержит алмазы.

"Для исследователей кимберлиты – это подземные ракеты, которые поднимают пассажиров на поверхность Земли. Пассажиры – это части каменных стен, которые хранят множество деталей об условиях из древнего прошлого, что со временем оказываются глубоко под землей", – говорит геолог из Университета Британской Колумбии Майя Копылова.

По словам Копыловой, найденный образец имел минеральную подпись, которая соответствовала другим частям Северо-Атлантического кратона.

"Найти эти "потерянные" кусочки – это все равно, что найти недостающую часть головоломки", – говорит ученая.

Сделанное открытие добавляет около 10% к уже известному размеру кратона, отмечают ученые.

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