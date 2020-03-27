Австралийские ученые создали дрон для поиска зараженных коронавирусом

Дроны могут сыграть свою роль в борьбе с пандемией COVID-19. Ученые из Университета Южной Австралии и специалисты из канадской компании Draganfly придумали, какую именно. Они разработали дрон, способный находить людей с признаками заражения. Об этом сообщает New Atlas.

"Пандемический дрон", как его прозвали разработчики, использует специальные датчики и компьютерное видение и способен удаленно измерять температуру, а также сердечный и дыхательный ритмы человека. Кроме того, он может заметить, если кто-то чихнет или закашляется.

Австралийские исследователи утверждают, что их разработка может определять заболевших в людных местах, вроде аэропортов, офисных зданий и так далее. "Пандемических дрон" эффективно работает на дистанции 5-10 метров от человека. Однако систему, которой он оснащается, можно применять и на стационарных установках, что увеличит эффективную дальность до 50 метров.

"Возможно, он и не способен обнаружить все случаи заражения, но он может стать надежным инструментом для выявления заболевания в определенных местах или в группах людей", - говорит ведущий разработчик "пандемического дрона" Яван Чал.

Изначально детище Чала должно было служить иным целям. Предполагалось, что дроны помогут искать пострадавших на местах боевых действий или в зонах природных катастроф. Но в сложившихся условиях исследователь посчитал, что они вполне могут помочь в борьбе с COVID-19.

Партнеры австралийских ученых из Draganfly рассчитывают как можно скорее начать поставки "пандемических дронов" правительствам, медицинским службам и частным клиентам. Однако пока никаких конкретных сроков не называют.

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