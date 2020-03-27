Маск в помощь. SpaceX запускает производство антисептиков, а Tesla – аппаратов ИВЛ

Компании Илона Маска будут выпускать продукцию, которая поможет в борьбе с коронавирусом

Илон Маск не тот человек, который может стоять в стороне, наблюдая за резонансными мировыми событиями. Нынешняя пандемия COVID-19 не стала исключением. Предприниматель решил сделать свой вклад в борьбу с коронавирусом, и теперь его компании займутся выпуском продукции, которые помогут с этим. Так, SpaceX теперь производит маски и антисептики для рук, сообщает The Verge.

Об это стало известно из письма, разосланного работникам компании, славящейся своими ракетами и космическими кораблями. В документе отмечается, что антисептик SpaceX "соответствует нормам Центра по контролю и профилактике заболеваний США и эффективен в борьбе с коронавирусом". О качестве масок там не говорится, но их производством занимаются те же люди, что разрабатывают скафандры и другое оборудование для астронавтов. Первая партия масок уже увидела свет и даже была передана в распоряжение одной из клиник Лос-Анджелеса.

К борьбе с коронавирусом вскоре приобщится и другая компания Маска, Tesla. Предприниматель обещает, что на одном из заводов будет налажено производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Гигафабрика в Нью-Йорке вновь заработает, чтобы выпускать ИВЛ, так скоро, насколько это вообще в человеческих силах, - написал Маск в Twitter. – Мы сделаем все, что можем, чтобы помочь жителям Нью-Йорка".

Примечательно, что глава Tesla и SpaceX отнюдь не сразу проникся серьезностью нынешней ситуации. Не далее, как в начале марта он разослал сотрудникам SpaceX письмо, в котором утверждал, что шансы погибнуть в автокатастрофе куда выше, чем от COVID-19, а сам недуг не входит даже в сотню самых больших рисков для здоровья в США. Позднее в ракетостроительной компании была зафиксирована пара случаев заражения коронавирусом.

Теперь Маск активно включается в борьбу с заболеванием и не только за счет производственных мощностей своих компаний. Tesla уже пожертвовала штату Калифорния более 1000 ИВЛ, купленных в Китае, а также передала 50 000 хирургических масок Медицинскому центру Университета штата Вашингтон.

Как ранее сообщал Фокус:

Идею выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких на заводах Tesla Маску подкинули пользователи Twitter. После короткой переписки предприниматель согласился.

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