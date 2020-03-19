Маска уговорили. Tesla будет выпускать аппараты для вентиляции легких

Илон Маск сообщил, что компания займется производством, если в больницах будет нехватка аппаратов ИВЛ

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания готова заняться производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если их будет не хватать в больницах. Об этом сообщил Маск в Twitter.

На данный момент аппараты ИВЛ являются жизненно необходимыми для людей, которые в тяжелой форме переносят коронавирус COVID-19. Некоторые эксперты говорят, что в США подобных аппаратов может не хватить, если вспышка вируса в стране станет более масштабной.

О том, собирается ли Tesla перепрофилироваться на сборку ИВЛ, у Маска спросили в Twitter, на что он ответил:

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет их нехватка", – сообщил Маск.

Также глава Tesla спросил, какие больницы нуждаются в аппаратах на данные момент.

"Tesla делает автомобили со сложными системами вентиляции и кондиционирования. SpaceX делает космические корабли с системами жизнеобеспечения. Аппараты ИВЛ не сложны, но не могут быть изготовлены мгновенно. В каких больницах есть дефицит, о котором вы сейчас говорите?", – написал Маск.

Пользователи соцсети ответили, что больницы Нью-Йорка и Сиэтла находятся в острой опасности.

Стоит подчеркнуть, что Tesla не единственные автопроизводитель, обладающий необходимыми производственными мощностями и опытом. По данным СМИ, производство ИВЛ обсуждают с федеральным правительством концерны Ford и GM.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине богачи скупают дефицитные аппараты ИВЛ. Богатые украинцы покупают для личного пользования аппараты, которых и так не хватает в стране.

А Кабмин передаст в регионы 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров (прибор для измерения уровня кислорода в капиллярной крови), 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов для длительного дозированного введения растворов и лекарств пациенту, 34 концентратора для кислородной терапии.