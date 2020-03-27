Пир на весь мир. Ученые нашли бактерию, которая поедает токсичный пластик

Ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным пластиком. Она не только его уничтожает, но и использует как источник питательных веществ. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, бактерия была обнаружена в месте отходов пластика и является первой, которая питается полиуретаном. Отмечается, что миллионы тонн этого пластика производится ежегодно для таких предметов, как спортивная обувь, подгузники, кухонные губки и в качестве пенной изоляции. Все это отправляется на свалки, так как объем слишком велик для переработки.

При разложении полиуретан может выделять токсичные и канцерогенные химические вещества, которые убивают большинство бактерий, но недавно обнаруженная способна выжить в таких условиях. Ученые подчеркивают, что отыскали бактерию, но пока не выяснили ее ключевые характеристики. Поэтому предстоит проделать еще большую работу, чтобы использовать открытие для обработки большого количество отходов.

"Эти результаты представляют собой важный шаг в возможности повторного использования трудно перерабатываемых полиуретановых изделий", – заявил один из авторов исследования Герман Хайпипер из Центра имени Гельмгольца по исследованию окружающей среды в Лейпциге.

Он также подчеркнул, что может пройти 10 лет, прежде чем бактерию смогут использовать в больших масштабах, но жизненно важно сократить использование пластика, который трудно утилизировать.

С 1950-х годов было произведено более 8 млрд тонн пластика, и большинство из них стали причиной загрязнения земли и океанов мира.

Кроме этого, отмечается, что найденная бактерия принадлежит к семейству Pseudomonas, которое известно тем, что способно противостоять суровым условиям, таким как высокая температура и кислотная среда.

В ходе исследования ученые кормили бактерию ключевыми химическими компонентами полиуретана в лаборатории.

"Мы обнаружили, что бактерии могут использовать эти соединения в качестве единственного источника углерода, азота и энергии", – добавил Хайпипер.

Ранее для переработки полиуретана использовались грибки, но бактерии лучше подходят для промышленного использования. Хайпипер подчеркнул, что следующим шагом будет идентификация генов, который кодируют ферменты, благодаря которым бактерии могут расщеплять полиуретан.

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