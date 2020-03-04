Опасный эксперимент: напечатанная в космосе бактерия перестала бояться антибиотиков

Ученые считают, что подобные эксперименты помогут создать новые антибиотики

Напечатанная на Международной космической станции (МКС) на 3D-биопринтере бактерия кишечной палочки перестала реагировать на антибиотики. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперимент проводили для того, чтобы научиться бороться с заболеваниями, возбудители которых приобрели устойчивость к антибиотикам. Об этом сказали в пресс-службе компании 3D Bioprinting Solutions, разработчике принтера.

При экспериментах здоровью космонавтов ничего не угрожало, поскольку всю системы принтера полностью закрыты, заверили в компании.

Бактерии этого вида были напечатаны на МКС в сентябре 2019 года. В октябре того же года их вернули на Землю в герметичных боксах, и передали в московский Институт им. Гамалеи. Там провели анализ полученных образцов. Ученые, в частности, определяли, насколько кишечная палочка стала агрессивной и устойчивой к антибиотикам. "Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными", – сообщили в институте.

В 3D Bioprinting Solutions считают, что проведение экспериментов по печати бактерий в космосе поможет разработать новые типы антибиотиков для лечения антибиотикорезистентных хронических болезней.

Биопринтер "Орган.Авт" был доставлен на МКС в конце 2018 года. На нем российский космонавт Олег Кононенко впервые в мире поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши в космосе. Печать в биопринтере ведется внутри специальных кювет с помощью материалов, содержащих клетки живых организмов.

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