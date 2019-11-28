Ученые посадили бактерии на жесткую диету и научили их питаться углекислым газом

Исследователи поработали над эволюцией кишечной палочки

Исследователи Научного института Вейцмана создали новый вид бактерий, которые могут питаться воздухом. Об этом сообщает New Atlas.

Так, исследователи поработали над эволюцией кишечной палочки в лаборатории и отучили бактерии от привычного рациона в виде сахара, переключив их на углекислый газ в воздухе. На Земле существует два типа организмов, различающихся в том, откуда они берут углерод. Автотрофы поглощают углекислый газ из воздуха и превращают его в углерод, например, растения. Гетеротрофы получают углерод от употребления в пищу других организмов, сюда входят животные, грибы и большинство бактерий.

Обычно организмы относятся к одному или другому виду, но исследователи, изменили сложившийся порядок.

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"Наша лаборатория была первой, кто занялся идеей изменить рацион гетеротрофа, чтобы превратить его в автотрофа. Вначале это звучало, как что-то нереальное, но в итоге наших исследований мы смогли превратить нашу идею в реальность", – завил ведущий автор исследования Рон Мило.

Сперва команда ученых отредактировала гены кишечной палочки (E.coli), а потом добавила ген бактерий, получающих энергию из воздуха.

После этого, бактериям дали достаточно сахара, чтобы они не умерли с голоду, но также дали неограниченный доступ к СО2 и метилформиату. Новым поколениям бактерий ученые оставляли все меньше и меньше сахара. Примерно через 200 дней некоторые кишечные палочки полностью перешли на употребление CO2.

На данный момент бактерии используются для производства антибиотиков, топлива и графена, но для этого им нужно употреблять большое количество сахара в виде кукурузного сиропа. Но новые бактерии питаются лишь CO2, что делает конечные продукты и топливо, которые они производят, нейтральными в отношении углерода.

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