Что происходит, когда смывают унитаз с открытой крышкой: ученые получили отвратительный ответ

Исследователи проверили, какой количество бактерий попадает в воздух при смывании воды в унитазе.

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Ученые говорят, что смыв унитаза создает настоящий шлейф из крошечных капель воды в помещении, пишет DailyMail.

Исследования показали, что среди самых распространенных опасных бактерий, переносимых по воздуху из унитаза, находится кишечная палочка и золотистый стафилококк. Люди могут их вдыхать, что повышает риск желудочной инфекции или респираторной инфекции.

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В рамках эксперимента исследователи измерили два типа бактерий в двух ванных комнатах в офисном здании в Китае.

В одной из уборных стоял напольный унитаз, а в другой – более привычный унитаз-биде. Ученые обнаружили, что концентрация бактерий в воздухе была на 16–27% ниже для E. coli после смыва пустого туалета в сравнении с грязным. Также концентрация золотистого стафилококка была 25–43% ниже.

Исследователи говорят, что разницы между двумя видами унитазов не было. Но хорошая вентиляция в уборных существенно снижала долю опасных бактерий в воздухе, которые также называют биоаэрозолями.

"Наши результаты подчеркивают существенные риски для здоровья, связанные с воздействием биоаэрозолей в общественных туалетах. Улучшение систем вентиляции путем оптимизации эффективности вытяжных вентиляторов и скорости воздухообмена может эффективно снизить концентрацию биоаэрозолей и риски воздействия на население", — говорит руководитель исследования из Китайского университета геологических наук Ваджид Али.

По словам исследователей, бактерии, скрывающиеся в человеческих отходах в туалетах, "возбуждаются" при смыве из-за "завихрений, брызг и пузырей" в воде.

Предыдущие данные показали, что болезнетворные микробы остаются в туалете даже после десятков смывов, хотя закрытие крышки перед смывом уменьшает количество бактерий в воздухе.

Попадание таких бактерий в организм, по словам экспертов, может вызывать спазмы в животе, тошноту, диарею и рвоту. Но использование вытяжки снижает риск от бактерий в 10 раз.

Исследование подчеркивает важность вентиляции, отмечая, что по сравнению с частными ванными комнатами общественные туалеты особенно опасны, поскольку ими пользуются чаще.

Напомним, ученые рассказали, почему большинство унитазов в мире белые. Исследователи считают, что существует сразу несколько причин, почему главный предмет уборной почти всегда выполнен из белого материала.