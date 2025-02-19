Що відбувається, коли змивають унітаз із відкритою кришкою: вчені отримали огидну відповідь

Дослідники перевірили, яка кількість бактерій потрапляє в повітря під час змивання води в унітазі.

Related video

Учені кажуть, що змив унітазу створює справжній шлейф із крихітних крапель води в приміщенні, пише DailyMail.

Дослідження показали, що серед найпоширеніших небезпечних бактерій, які переносяться повітрям з унітазу, є кишкова паличка і золотистий стафілокок. Люди можуть їх вдихати, що підвищує ризик шлункової інфекції або респіраторної інфекції.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У межах експерименту дослідники виміряли два типи бактерій у двох ванних кімнатах в офісній будівлі в Китаї.

В одній із вбиралень стояв підлоговий унітаз, а в іншій — більш звичний унітаз-біде. Учені виявили, що концентрація бактерій у повітрі була на 16-27% нижчою для E. coli після змиву порожнього туалету порівняно з брудним. Також концентрація золотистого стафілокока була 25-43% нижчою.

Дослідники кажуть, що різниці між двома видами унітазів не було. Але хороша вентиляція у вбиральнях істотно знижувала частку небезпечних бактерій у повітрі, які також називають біоаерозолями.

"Наші результати підкреслюють істотні ризики для здоров'я, пов'язані з впливом біоаерозолів у громадських туалетах. Поліпшення систем вентиляції шляхом оптимізації ефективності витяжних вентиляторів і швидкості повітрообміну може ефективно знизити концентрацію біоаерозолів і ризики впливу на населення", — каже керівник дослідження з Китайського університету геологічних наук Ваджид Алі.

За словами дослідників, бактерії, що ховаються в людських відходах у туалетах, "збуджуються" під час змиву через "завихрення, бризки та бульбашки" у воді.

Попередні дані показали, що хвороботворні мікроби залишаються в туалеті навіть після десятків змивів, хоча закриття кришки перед змивом зменшує кількість бактерій у повітрі.

Попадання таких бактерій в організм, за словами експертів, може викликати спазми в животі, нудоту, діарею і блювоту. Але використання витяжки знижує ризик від бактерій у 10 разів.

Дослідження підкреслює важливість вентиляції, зазначаючи, що порівняно з приватними ванними кімнатами громадські туалети особливо небезпечні, оскільки ними користуються частіше.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому більшість унітазів у світі білі. Дослідники вважають, що існує одразу кілька причин, чому головний предмет вбиральні майже завжди виконаний з білого матеріалу.