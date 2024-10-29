Несподівана вигода. Учені розповіли, чому більшість унітазів у світі білі

Дослідники вважають, що існує одразу кілька причин, чому головний предмет вбиральні майже завжди виконаний з білого матеріалу.

Related video

Не секрет, що у світі існують унітази різних кольорів і розмірів, а в 1970-х роках і зовсім були модними зелені або рожеві конструкції. До речі, мода циклічна, а тому кольорові туалети знову стають популярними, але статистика свідчить про те, що більшість конструкцій все ж білого кольору, пише IFLScience.

І все ж, чому більшість із них білі? Дослідники вважають, що на те є одразу кілька причин.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

По-перше, вибір кольору, ймовірно, пов'язаний з гігієною. Оскільки бруд і плями значно помітніші на білій поверхні, такий вибір кольору, ймовірно, полегшує прибирання. По-друге, вибір кольору також може бути зумовлений тим, що ванні кімнати та вбиральні, як правило, маленькі, а тому білі ванні та туалети візуально роблять простір більшим.

Однак це ще не все. Більшість унітазів у всьому світі виготовляються з керамічних матеріалів, як правило:

порцеляни;

склоподібної порцеляни.

Зазвичай матеріал заливають у форму, щоб створити форму унітаза, а потім обпалюють за надзвичайно високих температур у печі, що призводить до білого кольору. Також можуть знадобитися і додаткові етапи — вони необхідні, щоб перетворити порцеляну на склоподібну порцеляну.

Відомо, що біла порцеляна має високу щільність, оскільки в її основу входять кварц, польовий шпат, кремній і глина. Статистика також вказує, що білий фарфор є другим за частотою використання матеріалом для виготовлення унітазів після склоподібної порцеляни.

Водночас склоподібні унітази виготовляють за допомогою покриття порцеляни емалевою глазур'ю, виготовленою з порошкоподібного скла. Після глазурування унітази знову обпалюють, створюючи звичайну блискучу і глянсову обробку. Оскільки виробництво унітазів масове, значно швидше і дешевше зробити всі конструкції білими та не додавати кольору.

І навіть на цьому плюси вибору цих двох матеріалів не закінчуються. Перевага полягає в тому, що обидва матеріали непористі, що особливо корисно під час взаємодії з відходами. Наприклад, якби унітази були зроблені з пластику, в якийсь момент відходи в системі почали б просочуватися в матеріал — до речі, саме цим зумовлений термін служби переносних і біотуалетів. Вони, як правило, служать не більше 10-30 років.

Резюмуючи, дослідники вважають, що більшість унітазів у всьому світі білі, оскільки це дешевше у виготовленні, легше в підтримці чистоти, а також дає змогу візуально розширити вашу вбиральню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли бризки з унітаза у всій їхній огидній красі.