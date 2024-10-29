Неожиданная выгода. Ученые рассказали, почему большинство унитазов в мире белые

Исследователи считают, что существует сразу несколько причин, почему главный предмет уборной почти всегда выполнен из белого материала.

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Не секрет, что в мире существуют унитазы различных цветов и размеров, а в 1970-х годах и вовсе были модными зеленые или розовые конструкции. К слову, мода циклична, а потому цветные туалеты вновь становятся популярными, но статистика свидетельствует о том, что большинство конструкций все же белого цвета, пишет IFLScience.

И все же, почему большинство из них белые? Исследователи считают, что на то есть сразу несколько причин.

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Во-первых, выбор цвета, вероятно, связан с гигиеной. Так как грязь и пятна значительно заметнее на белой поверхности, такой выбор цвета, вероятно, облегчает уборку. Во-вторых, выбор цвета также может быть обусловлен тем, что ванные комнаты и уборные, как правило, маленькие, а потому белые ванные и туалеты визуально делают пространство больше.

Однако это еще не все. Большинство унитазов во всем мире изготавливаются из керамических материалов, как правило:

фарфора;

стекловидного фарфора.

Как правило, материал заливается в форму, чтобы создать форму унитаза, а затем обжигается при чрезвычайно высоких температурах в печи, что приводит к белому цвету. Также могут потребоваться и дополнительные этапы — они необходимы, чтобы превратить фарфор в стекловидный фарфор.

Известно, что белый фарфор имеет высокую плотность, так как в его основу входят кварц, полевой шпат, кремний и глина. Статистика также указывает, что белый фарфор является вторым по частоте использования материалом для изготовления унитазов после стекловидного фарфора.

В то же время стекловидные унитазы изготавливаются посредством покрытия фарфора эмалевой глазурью, изготовленной из порошкообразного стекла. После глазурования унитазы снова обжигают, создавая обычную блестящую и глянцевую отделку. Поскольку производство унитазов массовое, значительно быстрее и дешевле сделать все конструкции белыми и не добавлять цвета.

И даже на этом плюсы выбора этих двух материалов не заканчиваются. Преимущество заключается в том, что оба материала непористые, что особенно полезно во время взаимодействия с отходами. Например, если бы унитазы были сделаны из пластика, в какой-то момент отходы в системе начали бы просачиваться в материал — к слову, именно эти обусловлен срок службы переносных и биотуалетов. Они, как правило, служат не более 10-30 лет.

Резюмируя, исследователи полагают, что большинство унитазов во всем мире белые, так как это дешевле в изготовлении, легче в поддержании чистоты, а также позволяет визуально расширить вашу уборную.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе.