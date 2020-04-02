Дождевые леса и болота. Ученые рассказали, какой была доисторическая Антарктида

Каждый знает, что Антарктида – ледовая пустыня, но таков лишь ее современный облик. Миллионы лет назад континент выглядел совершенно иначе. Международной группе исследователей удалось получить образцы почвы возрастом около 90 миллионов лет, которые показали: в глубокой древности это место было покрыто густой растительностью, щедро поливаемой дождями. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые полагают, что в то время средняя годовая температура в Антарктиде составляла порядка +12°C – примерно, как сегодня в Новой Зеландии. Летом этот показатель в среднем составлял около +19°C. Интенсивность и количество осадков примерно соответствовало таким местам, как современный Уэльс (Великобритания).

Сделать такое открытие ученым помог образец почвы, залегавший примерно на 30 метров ниже уровня дна моря Амундсена, омывающего берега Западной Антарктиды. Когда исследователи извлекли и проанализировали его, то поняли, что сформирован он был на суше, а не в воде. Образец отлично сохранился, и в нем удалось обнаружить многочисленные остатки древних растений: пыльцу, споры и даже корни. Это и натолкнуло ученых на выводы о зеленом прошлом Антарктиды.

"Многочисленные остатки растений указывают на то, что 93-83 миллиона лет назад побережье Западной Антарктиды отличалось болотистым ландшафтом, здесь росли умеренные дождевые леса, подобные тем, что и сегодня можно встретить, например, на Южном острове Новой Зеландии", - говорит один из авторов открытия Ульрих Зальцманн.

Определив типы растительности доисторической Антарктиды, исследователи сделали предположения и о местном климате, проведя параллели с современным миром. Они полагают, что на континенте в помине не было льда, и весь континент был покрыт густой растительностью.

Это означает, что уровень концентрации СО2 в атмосфере Земли тогда был гораздо выше, чем сейчас. Более того, он был выше, чем считалось раньше. Прежде ученые полагали, что концентрация углекислого газа в Меловом периоде составляла порядка 1000 ppm (частей на миллион). Но чтобы температура в Антарктиде держалась на том уровне, на который указывают новые находки, этот показатель должен был составлять примерно 1120-1680 ppm. Для сравнения, сегодня концентрация СО2 в атмосфере составляет чуть более 410 ppm.

Не далее, как в прошлом году ученые нашли в Антарктиде остатки древних буков, которые росли на континенте 5,3-2,6 миллиона лет назад.

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