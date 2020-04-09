Финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки

Финские ученые создали компьютерную симуляцию того, как быстро и далеко может распространяться коронавирус воздушно-капельным путем. Об этом сообщает пресс-служба Университета Аалто.

На видео показываются два сценария, где в первом вирус распространяется в супермаркете, а во втором – во время пробежки.

Анимация с супермаркетом была создана для того, чтобы люди понимали опасность распространения вируса.

"Инфицированный коронавирусом человек может покашлять и уйти, но оставить за собой маленькие аэрозольные частицы, несущие вирус. Эти частицы могут попасть в дыхательные пути окружающих", – говорит доцент Университета Аалто, профессор Вилле Вуоринен.

Так, финские исследователи смоделировали сценарий, когда человек кашляет в проходе между полками супермаркета. В исследовании принимались во внимание многие факторы, например, вентиляция в магазине. Над моделированием работали эксперты Университета Аалто, Центра технических исследований Финляндии и Финского метеорологического института. Они проводили моделирование независимо друг от друга с одинаковыми начальными условиями.

"Исследователи получили одинаковый результат: в рассматриваемой ситуации аэрозольное облако распространяется за пределы непосредственной близости от кашляющего человека и в процессе растворяется", – говорится в отчете Университета Аалто.

"Предварительные результаты подчеркивают важность наших рекомендаций. Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии рекомендует оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также держать физическую дистанцию со всеми окружающими. Согласно инструкциям, необходимо кашлять в рукав или салфетку и соблюдать правила гигиены рук", – говорит главный специалист института здравоохранения Юсси Сане.

Он также добавил, что пока невозможно издать новые рекомендации на основе опубликованного моделирования. Но полученные результаты важны и их необходимо сравнить с данным реальных эпидемических исследований, отметил Сане.

Моделирование было опубликовано после заявлений о том, что два метра могут быть недостаточной дистанцией для защиты от нового коронавируса.

На втором видео показывается сценарий с людьми на пробежке, которые бегут параллельно, в шахматном порядке и один за другим.

В параллельном сценарии, когда один из бегунов кашляет или чихает, большинство капель остается позади бегунов, а не рядом с ними. В ситуации, где люди бегут друг за другом, капли попадают на последнего бегуна, даже если он соблюдает дистанцию в 2 метра. В этом случае, у капель нет достаточного времени, чтобы упасть на землю.

Более безопасным является бег в шахматном порядке, в этом случаев, капли пролетают мимо бегущего позади.

Напомним, 38-летний итальянец, который, предположительно стал "нулевым пациентом" в стране, до того, как у него подтвердили коронавирус, вел активный образ жизни - в том числе принял участие в полумарафоне в Санта-Маргерита-Лигуре.

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