NASA хочет создать телескоп из кратера на Луне

Американское космическое агентство NASA рассматривает возможность превратить один из кратеров на Луне в телескоп. Об этом сообщает Cnet.

Агентство выбрало идею создания радиотелескопа в лунном кратере в рамках своей программы финансирования Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй, эксперт по робототехнике в Лаборатории реактивного движения NASA. По его словам, для создания телескопа в кратере понадобится отправить роботов на обратную сторону Луны и использовать их для развертывания проволочной сетки над кратером.

Бандйопадхяй также объясняет свое предложение разместить оборудование на противоположной стороне Луны.

"Луна действует как физический экран, который изолирует телескоп от радиопомех и шумов от наземных источников, ионосферы, спутников на орбите Земли и радиошумов от Солнца в лунную ночь", – говорит автор проекта.

Проект лунного телескопа является одним из 23 концепций, на финансирование которых NASA собирается потратить 7 млн долларов. Победители конкурса получают 125 тыс. долларов для девятимесячного изучения идеи. Другие победившие концепции включают в себя исследование солнечных парусов, лунных посадочных площадок и робота-исследователя шестого по размеру спутник Сатурна Энцелада.

NASA отметило, что эти проекты в большинстве своем, потребуют десятилетий труда и более продвинутых технологических разработок. Отобранные проекты не являются официальными миссиями NASA. Но подобные захватывающие идеи заслуживают более глубокого изучения и могут однажды перейти от концепции к реальности.

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