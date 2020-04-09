NASA хочет создать телескоп из кратера на Луне
Американское космическое агентство NASA рассматривает возможность превратить один из кратеров на Луне в телескоп. Об этом сообщает Cnet.
Агентство выбрало идею создания радиотелескопа в лунном кратере в рамках своей программы финансирования Innovative Advanced Concepts (NIAC).
Автором проекта является Саптарши Бандйопадхяй, эксперт по робототехнике в Лаборатории реактивного движения NASA. По его словам, для создания телескопа в кратере понадобится отправить роботов на обратную сторону Луны и использовать их для развертывания проволочной сетки над кратером.
Бандйопадхяй также объясняет свое предложение разместить оборудование на противоположной стороне Луны.
"Луна действует как физический экран, который изолирует телескоп от радиопомех и шумов от наземных источников, ионосферы, спутников на орбите Земли и радиошумов от Солнца в лунную ночь", – говорит автор проекта.
Проект лунного телескопа является одним из 23 концепций, на финансирование которых NASA собирается потратить 7 млн долларов. Победители конкурса получают 125 тыс. долларов для девятимесячного изучения идеи. Другие победившие концепции включают в себя исследование солнечных парусов, лунных посадочных площадок и робота-исследователя шестого по размеру спутник Сатурна Энцелада.
NASA отметило, что эти проекты в большинстве своем, потребуют десятилетий труда и более продвинутых технологических разработок. Отобранные проекты не являются официальными миссиями NASA. Но подобные захватывающие идеи заслуживают более глубокого изучения и могут однажды перейти от концепции к реальности.
Как ранее сообщал Фокус:
- NASA обустроит метеостанцию на орбите Луны. Будущую окололунную станцию оборудуют соответствующими приборами.
- А европейские ученые хотят использовать мочу астронавтов для строительства лунных баз. Исследователи полагают, что мочевина, содержащаяся в моче, может выступить пластификатором в смесях на основе реголита, из которых будут создаваться лунные базы.