Метеорологи предупреждают: точность прогнозов погоды снизится из-за коронавируса

Точность прогнозов погоды ухудшится. И виновата в этом пандемия коронавируса, из-за которой существенно сократилось количество авиаперелетов в мире. А именно благодаря установленным на самолетах приборам метеорологи получали самое полное представление о погоде. Об этом пишет Click2Houston.

Приборы с установленной программой AMDAR на высоте считывают температуру, влажность, ветер и давление. Кроме того, при взлете и посадке самолеты производят вертикальное зондирование атмосферы. Всего они производят около 700 000 наблюдений в сутки.

Национальная метеорологическая служба США использует более 250 миллионов измерений с самолетов каждый год. На основе этих данных формируются компьютерные модели погоды. Но по состоянию на конец марта количество метеорологических данных, полученных этой службой, уменьшилось вдвое.

Всемирная Метеорологическая Организация заявляет, что "обеспокоена влиянием пандемии COVID-19 на количество и качество наблюдений и прогнозов погоды".

Источники сбора метеоданных

Но представители Национального управления океанических и атмосферных исследований считают, что паниковать пока рано. Метеорологи все еще получают данные, но от грузовых самолетов, которые продолжают летать, не смотря на пандемию. Также они пользуются данными метеозондов, радаров, спутников, буев и наземной сетью наблюдений за погодой.

Как ранее писал Фокус:

Впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019–2020 годов в Киеве так и не произошло.