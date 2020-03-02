Впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы

Устойчивого снежного покрова в столице тоже не было

Календарная зима закончилась, а метеорологическая впервые за 140 лет в столицу так и не пришла. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019–2020 годов в Киеве так и не произошло.

Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом за декабрь-февраль она составила 2,0°С.

К парадоксу зимнего периода метеорологи относят тот факт, что самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до –8,4°С, а в 22 ноября прошлого года было –9,7°С.

В обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и не случилось температуры воздуха ниже –10°С.

Осадков выпало 100 мм, что составляет 70% сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице и не было.

Уже 10 февраля в Киеве началась метеорологическая весна. Среднемесячная температура февраля составила 2,5°С, что на 6,7°С выше климатической нормы. Нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

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