Холод задержался на Северном полюсе – в этом причина аномально теплой зимы

Положительная Арктическая осцилляция удержала холод на Северном полюсе

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом притянула к себе воздушные потоки, а полярный регион постоянно окружают ветры, дующие вдоль географических параллелей. В результате возник барьер, который препятствую распространению холода на юг. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на метеорологов.

Это явление хорошо известно ученым. Оно называется "Арктическая осцилляция" или "Арктическое колебание". Колебание это может иметь положительную или отрицательную фазы – в зависимости от того, какое давление в Арктике: низкое или высокое соответственно.

Метеорологи говорят, что осцилляция редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго, как в этом сезоне..

Напомним, 8 февраля в Киеве был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла 5,9°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Это уже шестой температурный рекорд в феврале.

Метеорологическая весна в столице началась 10 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: