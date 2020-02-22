Зима возвращается. Метеорологи обещают к началу недели мокрый снег, ветер и гололед
2020-02-22 18:04:11
23 февраля по Украине будет желтый уровень опасности, а 24-го – оранжевый
23-24 февраля по Украине ожидается ухудшение погодных условий – пойдет дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью 24-го на западе Украины, а днем – на юго-востоке страны метеорологи прогнозируют "значительные осадки".
Накануне, 23 февраля – сильный ветер, до 15-22 м/с. К следующему дню ветер усилится до 25-28 м/с (это не затронет северо-восток).
В Карпатах обещают сильные снегопады, на дорогах – гололед.К 24 февраля ветер в этом регионе усилится до 40 м/с.
В целом, усложнение погодных условий 23 февраля будет соответствовать желтому, а 24-го – оранжевому уровням опасности (первый и второй уровни соответственно).
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 февраля в Украину пришел циклон, который принес с собой сильное похолодание и снег. Атмосферный фронт пришел в страну с северо-запада Европы.
- А сурок Тимка III предсказал, что весна в Украине наступит через 6 недель. Харьковский сурок предсказал раннюю весну.