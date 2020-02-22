Зима возвращается. Метеорологи обещают к началу недели мокрый снег, ветер и гололед

23 февраля по Украине будет желтый уровень опасности, а 24-го – оранжевый

23-24 февраля по Украине ожидается ухудшение погодных условий – пойдет дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 24-го на западе Украины, а днем – на юго-востоке страны метеорологи прогнозируют "значительные осадки".

Накануне, 23 февраля – сильный ветер, до 15-22 м/с. К следующему дню ветер усилится до 25-28 м/с (это не затронет северо-восток).

В Карпатах обещают сильные снегопады, на дорогах – гололед.К 24 февраля ветер в этом регионе усилится до 40 м/с.

В целом, усложнение погодных условий 23 февраля будет соответствовать желтому, а 24-го – оранжевому уровням опасности (первый и второй уровни соответственно).

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля в Украину пришел циклон, который принес с собой сильное похолодание и снег. Атмосферный фронт пришел в страну с северо-запада Европы.