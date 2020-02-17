Очередной метеорекорд: в Киеве 15 февраля пережили самую теплую ночь за 140 лет

Центральная геофизическая обсерватория продолжает фиксировать температурные рекорды

В Киеве 15 февраля была зафиксирована самая теплая ночь за 140 лет метеонаблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году

Кроме того, ночь на 17 февраля также оказалась самой теплой. Столбик термометра не опустился ниже +1,8°С, что на 0,1°С выше, чем в 1974 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Среднесуточная температура 16 декабря 2019 года составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Синоптики утверждали, что данное значение соответствует температуре конца октября.