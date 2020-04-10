Быстрее пули: NASA измерила скорость ветра на планете вне солнечной системы

Ученые из NASA впервые смогли измерить скорость ветра на коричневом карлике, который по размерам превосходит Юпитер, но недостаточно массивен, чтобы считаться звездой. Об этом сообщает SciTechDaily.

Для исследования был применен новый метод, который может быть применен для анализа атмосфер газовых планет за пределами солнечной системы. Исследование объединило данные группы радиотелескопов с информацией космического телескопа Спитцер, которым управляет Лаборатория реактивного движения NASA.

Целью исследования стал коричневый карлик под названием 2MASS J10475385+2124234, расположенный в 32 световых годах от Земли, что является достаточно близким расстоянием в космическом понимании. Исследователи обнаружили, что ветер движется вокруг планеты со скоростью 2293 км/ч. Для сравнения, атмосфера Нептуна характерна самыми быстрыми ветрами в солнечной системе, которые разгоняются до 2 тыс. км/ч. В то время как скорость звука составляет 1285 километров в час, а начальная скорость пули пистолета-пулемета HK MP5 — не более 1500 километров в час.

Измерение скорости ветра на Земле означает изучение движения газовой атмосферы относительно твердой поверхности. Но коричневые карлики почти полностью состоят из газа, поэтому там измерить скорость ветра несколько сложнее. На газовых планетах скорость ветра – это разница между скоростью движения верхнего слоя (атмосферы) относительно нижнего плотного слоя газа. Верхние слои газа коричневого карлика – это атмосфера, которая может двигаться независимо. Но нижние слои из-за сильного давления формируют что-то вроде шара.

Для определения скорости внутреннего слоя, ученые сфокусировались на магнитном поле коричневого карлика. Поскольку коричневый карлик вращается, магнитное поле ускоряет заряженные частицы, которые, в свою очередь, производят радиоволны, которые уловили радиотелескопы большого массива Карла Дж. Янского в Нью-Мексико, США.

Для проверки нового метода был выбран Юпитер, который также состоит в основном из газа. Команда сравнила скорость вращения атмосферы и внутреннего слоя Юпитера новым способом, а потом проверила результаты с данными зондов, изучавших планету. Так ученые определили, что новый метод действенный.

Ученые ранее использовали Спитцер, чтобы отыскать ветер на экзопланетах и коричневых карликах, основываясь на изменениях яркости их атмосферы в инфракрасном свете. А телескоп La Silla Европейской южной обсерватории в Чили измерял непосредственно скорость движения верхней части атмосферы.

Теперь благодаря новому методу впервые удалось сравнить скорость атмосферы со скоростью внутренней части коричневого карлика.

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