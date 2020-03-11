Как капля воды. Ученые нашли звезду уникальной формы в 1,5 тысячах световых лет от Земли

Звезда HD74423 приняла каплевидную форму и пульсирует только с одной стороны

Ученые впервые обнаружили звезду каплевидной формы в 1500 световых годах от Земли. Об этом сообщается в журнале Nature.

По словам исследователей, уникальная звезда, известная под названием HD74423, пульсирует всего с одной стороны, что происходи из-за ее близкого соседа – красного карлика. Звезда примерно в 1,7 раз превышает массу Солнца, и красный карлик искажает ее пульсации с помощью гравитационного притяжения.

Именно это и придает звезде HD74423 каплевидную форму, вытягивая ее со стороны ближайшего соседа.

Команда австралийских и британских ученых говорят, что молодые и старые звезды испытывают ритмичные пульсации, которые могут происходить в течение коротких или длительных периодов и с различной скорость. Пульсация звезд проявляется во время их сжатия и расширения.

До недавнего времени, все известные звезды демонстрировали пульсации со всех сторон.

"Мы теоретически знали, что такие звезды должны существовать. Я искал такую звезду почти 40 лет, и теперь мы наконец-то ее нашли", – говорит соавтор исследования профессор из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании Дон Курц.

Впервые HD74423 обратила на себя внимание, когда доктор Саймон Мерфи из Сиднейского института астрономии заметил, что звезда "химически своеобразна". Он выяснил, что в отличие от похожих звезд, HD74423 была бедна на металл, что "делало ее редкой горячей звездой".

Доказательства уникальности звезды были подтверждены учеными из NASA, которые работают с космическим телескопом TESS. Они подтвердили, что странная пульсация звезды обусловлена тем, что она находится в двойной системе с красным карликом. Оба объекта вращаются вокруг общего центра масс.

"Когда двойные звезды вращаются вокруг друг друга, мы видим разные части пульсирующей звезды. Иногда, мы видим сторону, которая ближе к звезде-компаньону или ее внешнюю сторону", – говорит доктор из Института астрофизики Канарских островов и соавтор исследования Дэвид Джонс.

Несмотря на то, что это была первая подобная звезда, которую смогли найти ученые, авторы исследования полагают, что таких объектов должно быть намного больше. Новые данные может предоставить телескоп TESS.

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