Телескоп Уэбб сделал прямой снимок самой холодной планеты: имеет интересную орбиту (фото)

Планета в 6 раз больше Юпитера и находится в тройной звездной системе.

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Астрономы изучили экзопланету Eps Ind Ab, которая представляет собой газовый гигант с помощью космического телескопа Уэбб. Ученым удалось выяснить массу этого мира, его орбиту, а также температуру. Оказалось, что это одна из самых холодных известных планет за пределами Солнечной системы. И это самая холодная планета, которую сфотографировал телескоп Уэбб. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

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Телескоп Уэбб сделал прямое изображение экзопланеты Eps Ind Ab, которая является холодным газовым гигантом вращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии 12 световых лет от нас. Звезда входит в состав тройной звездной системы Эпсилон Индейца и у нее есть два компаньона – это коричневые карлики. Такие объекты еще называют неудавшимися звездами, ведь они формируются как звезды, но не могут набрать достаточно массы, чтобы запустить процесс термоядерного синтеза в своем ядре.

Телескоп Уэбб сделал прямое изображение экзопланеты Eps Ind Ab, которая является холодным газовым гигантом вращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии 12 световых лет от нас. Звезда (слева вверху) входит в состав тройной звездной системы Эпсилон Индейца и у нее есть два компаньона – это коричневые карлики. Иллюстрация Фото: Wikipedia

Впервые телескоп Уэбб сделал изображение планеты, которое ранее не было получено с помощью наземных телескопов. При этом телескоп Уэбб сделал снимок самой холодной экзопланеты из всех, которые он до этого изучал.

Планета Eps Ind Ab рядом со своей звездой. Телескоп Уэбб сделал прямой снимок самой холодной планеты, которую он когда-либо изучал Фото: NASA

Планета Eps Ind Ab в 6 раз больше Юпитера по массе, а ее температура составляет примерно 0 градусов Цельсия. Также ученые выяснили, что этот холодный мир совершает полный оборот вокруг своей звезды за примерно 200 земных лет.

Астрономы выяснили, что Eps Ind Ab имеет очень вытянутую или сильно эллиптическую орбиту. Поэтому, когда планета находится максимально близко к своей звезде, то расстояние между ними в 20 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Когда планета находится максимально далеко от своей звезды, то расстояние между ними в 50 раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. Напоминаем, что расстояние между Солнцем и Землей составляет примерно 150 млн км.

Такой представялют себе планету Eps Ind Ab астрономы Фото: space.com

До сих пор астрономы обнаружили лишь несколько холодных планет с такими очень вытянутыми орбитами за пределами Солнечной системы. Но их обнаружили с помощью метода радиальной скорости, который показывает, как движение экзопланеты вызывает "колебание" у своей звезды под влиянием гравитации.

Ученые попытались выяснить состав атмосферы Eps Ind Ab и выяснилось, что она наполнена тяжелыми химическими элементами, в частности углеродом. Он создает в атмосфере такие молекулы, как метан, диоксид углерода и монооксид углерода. Обычно эти соединения встречаются на газовых гигантах. Более подробную информацию о химическом составе и климате планеты астрономы хотят во время следующих наблюдений.

Напоминаем, что в июле исполнилось 2 года с тех пор, как телескоп Уэбб начал полноценную работу в космосе. За это время он сделал немало важных открытий, которые изменили представление о Вселенной. О некоторых из них Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили большое количество воды в образцах, доставленных с Луны. Это еще раз подтверждает, что спутник Земли имеет этот ценный ресурс, который поможет установить устойчивое присутствие человека на Луне.