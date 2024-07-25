Телескоп Вебб зробив прямий знімок найхолоднішої планети: має цікаву орбіту (фото)

Планета в 6 разів більша за Юпітер і розташована в потрійній зоряній системі.

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Астрономи вивчили екзопланету Eps Ind Ab, яка являє собою газовий гігант за допомогою космічного телескопа Вебб. Вченим вдалося з'ясувати масу цього світу, його орбіту, а також температуру. Виявилося, що це одна з найхолодніших відомих планет за межами Сонячної системи. І це найхолодніша планета, яку сфотографував телескоп Вебб. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, пише Space.

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Телескоп Вебб зробив пряме зображення екзопланети Eps Ind Ab, яка є холодним газовим гігантом, що обертається навколо зірки червоного карлика на відстані 12 світлових років від нас. Зірка входить до складу потрійної зоряної системи Епсилон Індіанця і в неї є два компаньйони — це коричневі карлики. Такі об'єкти ще називають невдалими зірками, адже вони формуються як зірки, але не можуть набрати достатньо маси, щоб запустити процес термоядерного синтезу у своєму ядрі.

Телескоп Вебб зробив пряме зображення екзопланети Eps Ind Ab, яка є холодним газовим гігантом, що обертається навколо зірки червоного карлика на відстані 12 світлових років від нас. Зірка (зліва вгорі) входить до складу потрійної зоряної системи Епсилон Індіанця і у неї є два компаньйони — це коричневі карлики. Ілюстрація Фото: Wikipedia

Уперше телескоп Вебб зробив зображення планети, яке раніше не було отримано за допомогою наземних телескопів. При цьому телескоп Вебб зробив знімок найхолоднішої екзопланети з усіх, які він до цього вивчав.

Планета Eps Ind Ab поруч зі своєю зіркою. Телескоп Вебб зробив прямий знімок найхолоднішої планети, яку він коли-небудь вивчав Фото: NASA

Планета Eps Ind Ab у 6 разів більша за Юпітер за масою, а її температура становить приблизно 0 градусів Цельсія. Також учені з'ясували, що цей холодний світ робить повний оберт навколо своєї зірки за приблизно 200 земних років.

Астрономи з'ясували, що Eps Ind Ab має дуже витягнуту або сильно еліптичну орбіту. Тому, коли планета перебуває максимально близько до своєї зірки, то відстань між ними у 20 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Коли планета знаходиться максимально далеко від своєї зірки, то відстань між ними в 50 разів перевищує відстань від нашої планети до Сонця. Нагадуємо, що відстань між Сонцем і Землею становить приблизно 150 млн км.

Такою уявляють собі планету Eps Ind Ab астрономи Фото: space.com

Досі астрономи виявили лише кілька холодних планет із такими дуже витягнутими орбітами за межами Сонячної системи. Але їх виявили за допомогою методу радіальної швидкості, який показує, як рух екзопланети викликає "коливання" біля своєї зірки під впливом гравітації.

Учені спробували з'ясувати склад атмосфери Eps Ind Ab і з'ясувалося, що вона наповнена важкими хімічними елементами, зокрема вуглецем. Він створює в атмосфері такі молекули, як метан, діоксид вуглецю та монооксид вуглецю. Зазвичай ці сполуки зустрічаються на газових гігантах. Детальнішу інформацію про хімічний склад і клімат планети астрономи хочуть під час наступних спостережень.

Нагадуємо, що в липні виповнилося 2 роки відтоді, як телескоп Вебб розпочав повноцінну роботу в космосі. За цей час він зробив чимало важливих відкриттів, які змінили уявлення про Всесвіт. Про деякі з них Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили велику кількість води у зразках, доставлених з Місяця. Це ще раз підтверджує, що супутник Землі має цей цінний ресурс, який допоможе встановити стійку присутність людини на Місяці.