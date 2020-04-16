Подвинься, SpaceX. Космический стартап Rocket Lab запустит японское созвездие спутников

Когда речь заходит о ракетах многоразового использования на ум волей-неволей приходит SpaceX, но вскоре это может измениться. По крайней мере, американский стартап Rocket Lab работает над тем, чтобы его имя тоже звучало в таких ситуациях. Ему удалось сделать шаг к этой цели, заключив договор о запуске созвездия спутников с японской компанией Synspective. Об этом пишет Forbes.

Спутники под названием StriX-α смогут делать качественные радиолокационные изображения поверхности Земли вне зависимости от погодных условий или освещенности. Японская компания рассчитывает, что ее созвездие пригодится при ликвидации чрезвычайных ситуаций или для наблюдения за состоянием инфраструктуры.

Rocket Lab нельзя назвать прямым конкурентом SpaceX. Так, ее ракета Electron, при помощи которой будут запускаться спутники Synspective, может выводить на орбиту порядка 150 кг груза, тогда как Falcon 9 способен нести тонны груза. Так что, Rocket Lab ориентируется в первую очередь на доставку компактных спутников. Однако, как и компания Илона Маска, она сосредоточилась на создании ракет-носителей, которые можно использовать неоднократно.

К настоящему времени Rocket Lab провела 11 миссий, осуществив запуски с территории Новой Зеландии, но в скором времени собирается добраться и до родных Штатов. И пускай 11 миссий – не так уж и много, но в число ее клиентов, например, уже вошло Национальное управление военно-космической разведки США.

Как ранее сообщал Фокус: