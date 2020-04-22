Ученые создают новый вид пластика, который быстро разлагается на солнце

Пластиковое загрязнение океанов не ограничивается только бутылками, да кульками. Значительный вклад вносят также рыболовные снасти. По оценкам Greenpeace, ежегодно в океаны попадает 640 тыс тонн подобных отходов. Однако исследователи из Корнелльского университета работают над решением этой проблемы. Они создали новый вид пластика, который пригоден для производства рыболовных сетей, но разлагается значительно быстрее нынешних материалов под воздействием УФ-лучей. Об этом сообщает New Atlas.

В основу своей новинки американские ученые взяли изотактический полипропиленоксид (iPPO). Хотя данный вид пластика известен с середины прошлого века, последние 15 лет исследователи работали над усовершенствованием его "рецепта". Они стремились повысить скорость его разложения, при этом не лишив механической прочности.

Ведущий автор разработки Брюс Липински говорит о результате многолетнего труда следующее: "Мы создали новый вид пластика, который обладает механическими свойствами, необходимыми для производства рыболовных снастей. Если со временем они затеряются в море, то материал разложится в приемлемый срок".

Исследователь не зря говорит о приемлемых сроках. Ведь нынешние пластиковые сети могут разлагаться до 600 лет, продолжая ловить морских обитателей, даже без ведома забросивших их ловцов.

Новый вид пластика разлагается под воздействием УФ-лучей. По словам Липински, скорость разложения зависит от интенсивности облучения, но в лабораторных условиях длину полимерных цепей материала получалось сократить на четверть за 30 дней облучения. Это еще не конечный продукт. Липински и его коллеги стремятся создать материал, который вовсе не оставлял бы следов в природе.

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