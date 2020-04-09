Ученые вывели бактериальный энзим, расщепляющий пластик за считанные часы

С помощью нового энзима тонну пластиковых бутылок можно расщепить на 90% за 10 часов

Пластиковое загрязнение – большая проблема современного мира, и многие ученые и инженеры бьются над ее решением. Свой вариант предложили исследователи, работающие в компании Carbios, занимающейся переработкой пластика. Они создали бактериальный энзим, способный за считанные часы расщепить пластик до химических строительных блоков, которые затем можно использовать для производства новых пластиковых изделий высокого качества. Об этом пишет The Guardian.

Тонны и тонны пластика засоряют нашу планету. Его можно найти и на Эвересте, и на дне Марианской впадины, и в арктических снегах. Исследователи из Carbios признают, что использование материала надо сокращать, но это лишь часть решения. Учитывая, что у пластика есть и полезные применения, вторым ключом к решению проблемы является улучшение технологий переработки.

Как раз это они и предлагают. Бактериальный энзим, являющийся модифицированной версией природного аналога, который встречается в компосте, позволяет на 90% разложить тонну пластиковых бутылок за 10 часов. Из оставшегося материала можно вновь создавать пластик, достаточно качественный, чтобы снова делать из него бутылки для напитков, тогда как нынешние технологии переработки дают продукт, пригодный разве что для ковров.

В Carbios говорят, что стоимость энзима составляет всего 4% от цены исходной пластмассы, но признаются: конечный пластиковый продукт все равно будет дороже. Ведь прежде, чем подвергнуть материал воздействию энзима, материал нужно измельчить и нагреть. Впрочем, по словам главы компании Мартина Стефана, сейчас и более низкокачественный переработанный пластик порой предлагают по завышенной цене.

Carbios планирует наладить переработку пластика с помощью нового энзима в промышленных масштабах в течение 4-5 лет.

Пару лет назад другая группа исследователей уже создала энзим, способный разрушать пластиковые бутылки. Один из ученых, совершивших данное открытие, профессор Центра энзимных инноваций в Университете Протсмута Джон МакГихан считает, что способность Carbios наладить масштабную переработку делает творение исследователей компании весьма любопытным.

Как ранее сообщал Фокус:

На пластиковой свалке исследователи из Германии обнаружили бактерию, питающуюся полиуретаном.

В Марианской впадине был обнаружен новый вид глубоководных животных, в организмах которых присутствовал пластик. Вид назвали в честь пластикового загрязнения.