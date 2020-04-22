Британские ученые рассказали, насколько точны тесты на коронавирус

С пандемией COVID-19 связано множество вопросов, и один из них: насколько точными являются тесты на коронавирус. Исследователи из Бристольского университета Джессика Уотсон и Пенни Уайтинг решили ответить на него, поделившись своими пояснениями на сайте The Conversation.

По их словам, существует два основных типа тестов на COVID-19. Один: мазок из носа или горла, который позволяет обнаружить вирусную РНК и установить, болен ли человек в настоящий момент. Второй: анализ крови на антитела, помогающий понять, был ли у пациента COVID-19, и выработался ли у него иммунитет.

По поводу точности этих тестов Уотсон и Уайтинг говорят следующее: "Ни один тест не является на 100% точным. Они хорошо работают в лабораторных условиях, но в реальной жизни на точность может влиять множество факторов, например: когда был сделан тест, как он был сделан и как обращались с образцом".

Они отмечают, что результат анализов зависит не только от точности самого теста, но и от оценки риска наличия болезни перед его проведением. В качестве примера британские исследователи приводят гипотетический случай пациентки по имени Джейн, которая в течение нескольких дней наблюдала за собой потерю обоняния, к которой потом примкнули слабость, сухой кашель и высокая температура. Однако взятый у нее мазок продемонстрировал отрицательный результат.

"Врачи применяют свой опыт, чтобы распознавать связи между симптомами, факторами риска и признаками, чтобы оценить вероятность наличия инфекции до анализов, - говорят Уотсон и Уайтинг. – Это называют "предтестовой вероятностью". Учитывая симптомы Джейн, шансы того, что она больна COVID-19, довольно высоки, возможно, 80%".

Далее они расширяют пример, основываясь на том, что тесты на коронавирус в 70% случаев помогают определить, что больной человек действительно болен, и в 95% случаев – что он действительно здоров, а остальное приходится на ложно-отрицательные и ложно-положительные результаты соответственно.

Ученые моделируют ситуацию, в которой 100 человек с теми же симптомами, что и у Джейн, проходят аналогичные тесты. Из этой сотни у 80 действительно есть COVID-19. Если 30% от этого количества людей получат ложно-отрицательные результаты анализов, это будет означать, что примерно 24 человека вернутся к повседневной жизни и смогут далее распространять коронавирус.

Эти цифры могут меняться, ведь, если пациент до анализа будет демонстрировать меньше симптомов, то и предтестовая вероятность наличия COVID-19 у него будет меньше. Если из 100 человек, только 10 действительно больны, а тесты пропустят 30% из них, то только 3 получат ложно-отрицательные результаты. По-настоящему отрицательных будет гораздо больше – 86.

"Так что, если у вас меньше симптомов и вы получили отрицательные анализы, вы можете быть больше уверены в том, что у вас нет COVID-19. Но, если у вас заметны типичные симптомы, тогда легче предположить, что вы больны, даже если тест показал отрицательные результаты", - резюмируют исследователи.

Что касается тестов на антитела, то исследователи отмечают: они находятся в разработке и, прежде чем увидят свет, необходимо будет сложить четкое понимание, насколько они точны. "То малое количество данных, что мы имеем, указывает на то, что у этих тестов ниже доля ложно-отрицательных результатов, но больше доля ложно-положительных".

Уотсон и Уайтинг подводят следующий итог своим пояснениям: "Сохраните в памяти следующий посыл: тесты важны для понимания и контролирования коронавируса, но у них есть свои ограничения, о которых следует помнить, когда речь заходит о принятии решений. Если у вас сильные симптомы COVID-19, лучше предполагайте, что он у вас есть, даже если тест говорит обратное".

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