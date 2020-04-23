Маск запускает новую партию спутников Starlink и обещает не мешать астрономам

Пандемия COVID-19 не смогла остановить SpaceX в стремлении обеспечить всю планету доступом к интернету. Компания благополучно запустила новую партию из 60 спутников Starlink и вернула на землю обе ступени ракеты Falcon 9. Теперь ее орбитальный флот насчитывает 420 аппаратов для раздачи интернета. Об этом сообщает Forbes.

Спутники разместились на орбите в 290 км от земли, но там они пробудут не долго. Как только специалисты SpaceX проведут все тесты и убедятся в том, что все работает исправно, аппараты поднимутся на высоту 550 км.

Созданием спутниковых интернет-созвездий занимаются и другие компании, но SpaceX пока продвинулась дальше всех. Ранее ее представители утверждали, что для обеспечения всемирного покрытия достаточно запустить 1500 спутников. Так что к настоящему моменту компания Илона Маска прошла почти треть пути. SpaceX хочет запустить по меньшей мере 12 тысяч спутников, но такой большой флот нужен не для первоначального запуска услуги, а для обеспечения более высокой скорости соединения.

Перспектива появлениz глобального интернет-покрытия через спутники устраивает не всех. Когда Маск запустил первые партии аппаратов Starlink, астрономы обратили внимание, что эти яркие объекты в ночном небе мешают вести наблюдения. Ученые выразили опасения, что новинка может уничтожить наземную астрономию, как таковую.

Предприниматель пообещал исправить ситуацию, но вопрос о яркости спутников неминуемо возник и при запуске последней партии. В ответ Маск заверил, что SpaceX работает над решением, которое будет внедрено уже к ближайшим запускам.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы снизить яркость спутников. При следующем подъеме на орбиту они должны стать гораздо менее заметными за счет изменения угла солнечных панелей, и, кроме того, все спутники получат солнечную защиту, начиная с 9-го запуска", - написал Илон Маск в Twitter.

Как ранее сообщал Фокус: