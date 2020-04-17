Электромобили Tesla научатся искать парковочное место самостоятельно к концу года

По словам Илона Маска, инженеры Tesla "суперусердно" работают над новыми возможностями автопилота

Хотя Tesla и взялась за разработку аппаратов ИВЛ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, компания не забывает и о своих основных задачах. Автопроизводитель работает над улучшением функции дистанционного вызова автомобиля Smart Summon и системой распознавания сигналов светофора. Илон Маск пообещал, что до конца года автомобили. Об этом пишет CNET.

"Мы суперусердно работаем над запуском системы остановки по сигналам светофора. Reverse Summon (автоматическая парковка) будет ключевой частью апгрейда программного обеспечения системы Autopilot позднее в этом году", - написал Маск в Twitter.

Новая функция Reverse Summon – следующий шаг в развитии Smart Summon, которая была представлена в прошлом году. С ее помощью владельцы Tesla могут вызывать свои авто при помощи смартфона, а уж от места парковки к хозяину те добираются самостоятельно. Reverse Summon будет работать с точностью до наоборот. Автовладельцы, смогут, покидая свои машин, перекладывать на них задачи по поиску парковочного места и парковке.

Второе новшество позволит моделям Tesla распознавать сигналы светофоров и самостоятельной останавливаться на красный свет.

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