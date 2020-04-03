Илон Маск подвергся критике за то, что аппараты ИВЛ, которые он пообещал передать любой нуждающейся клинике в мире, оказались не тем, чем ожидалось. Как предприниматель вышел из ситуации, рассказывает Фокус

Говорят, что благими намереньями устлана дорога в ад, и похоже, Илон Маск не из тех, кто может оспорить это утверждение. На днях он заявил, что у него есть запасные аппараты искусственной вентиляции легких, в которых нуждаются пациенты c COVID-19, и он готов поделиться ими с любой больницей мира, куда доставляется продукция Tesla. В ответ к нему начали поступать просьбы из разных стран мира, в том числе и Украины. Однако инициатива Маска едва не обернулась для него новой историей с подлодкой. Началось все с небольшого расследования Financial Times.

Журналисты издания внимательно присмотрелись посту, сделанному в Twitter Корпорацией здравоохранения и больниц Нью-Йорка. В нем выражалась благодарность Tesla за передачу 40 аппаратов ИВЛ одной из больниц города. Пост подкреплялся фотографией с места события. Помимо грубо исполненных логотипов Tesla, прикрывающих лого производителя медицинского оборудования ResMed на некоторых коробках, на снимке можно было заметить, что это не те аппараты, которых ожидали от Маска.

Компания предпринимателя передала медикам Нью-Йорка BiPAP-машины. Они используются для лечения апноэ сна (остановок дыхания во время сна), создавая положительное давление в дыхательных путях. Они подобны CPAP-аппаратам, предназначенным для тех же задач, но в отличие от них BiPAP позволяют создавать давление различного уровня на вдохе и на выдохе, а не только на вдохе.

В FT отметили, что порой их называют неинвазивными аппаратами ИВЛ, но подчеркнули: мир испытывает как раз нехватку "инвазивных аппаратов". Тех, что используются в реанимационных отделениях. Ссылаясь на Американское общество анестезиологов, авторы материала утверждали, что CPAP- и BiPAP-машины могут даже увеличивать риск передачи инфекции от подключенных пациентов окружающим. Кроме того, они существенно дешевле аппаратов реанимационного уровня. Если первые оцениваются примерно в $800, то вторые могут стоить 3-5 десятков тысяч долларов.

В материале был приведен комментарий Мика Фаррелла, главы ResMed, компании-производителя оборудования, переданного Tesla медикам. Фаррелл утверждал, что BPAP-машины использовались для ухода за пациентами с COVID-19 в Европе и Китае, и что в США на них тоже есть спрос.

Тем не менее, журналисты FT резюмировали, что подобное оборудование не помогает при тяжелых случаях заболевания коронавирусом, а называть их аппаратами ИВЛ не стоит. И вообще инициатива Маска скорее напоминает PR-ход.

Глава Tesla и SpaceX не сразу ответил на критику, но все же молчать не стал. В ответ на пост одного из пользователей Twitter, указывающий на то, что штат Нью-Йорк начал закупать аппараты BiPAP в рамках борьбы с коронавирусом, Маск написал: "Именно. Более того, все больницы получили подробную спецификацию продукции ResMed и Philips перед доставкой, и все подтвердили, что она критически необходима".

Затем он добавил, что "инвазивные аппараты ИВЛ" нужны в тяжелых случаях, и пообещал, что такое оборудование скоро начнет поступать в медучреждения Нью-Йорка. При этом, CPAP- и BiPAP-машины тоже понадобятся для лечения пациентов, подчеркнул Маск.

Следует отметить, что не только он видит в подобной технике пользу. Ранее в Великобритании начались клинические испытания устройства, созданного специалистами Университетского колледжа Лондона и команды Mercedes Формулы-1 и основанного на аппаратах CPAP. "Эти устройства помогут спасать жизни, гарантировав, что аппараты ИВЛ, которые являются ограниченным ресурсом, будут использоваться только для самых тяжелобольных пациентов", - рассказал профессор Мервин Сингер, участвовавший в разработке новинки.

Возвращаясь к Маску, добавим, что предприниматель хочет наладить производство аппаратов ИВЛ на заводе Tesla в Нью-Йорке. Это будет одна из моделей фирмы Medtronic. Кроме того, SpaceX, другая его компания, уже занялась выпуском антисептиков для рук и защитных масок.

Как ранее сообщал Фокус: