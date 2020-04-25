Конкурент Zoom. Facebook представила сервис для видеоконференций

Facebook анонсировала обновление собственного мессенджера, в том числе новый сервис – Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки.

Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook. Кроме того, конференция может проходить без ограничения по времени.

Организатор видеовызова сможет ограничивать доступ к нему или удалять из него других пользователей.

Новый сервис Facebook – потенциальный конкурент Zoom, сервиса, который позволяет создавать видеоконференции.

Как ранее сообщал Фокус: