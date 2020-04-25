Конкурент Zoom. Facebook представила сервис для видеоконференций
Facebook анонсировала обновление собственного мессенджера, в том числе новый сервис – Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки.
Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.
В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook. Кроме того, конференция может проходить без ограничения по времени.
Организатор видеовызова сможет ограничивать доступ к нему или удалять из него других пользователей.
Новый сервис Facebook – потенциальный конкурент Zoom, сервиса, который позволяет создавать видеоконференции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Facebook, Microsoft, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn и Reddit объявили о совместных действиях против дезинформации о коронавирусе и инфекции COVID-19.
- Во многих странах, пострадавших от COVID-19, объем общения пользователей в Facebook Messenger и WhatsApp за последний месяц вырос на 50%.