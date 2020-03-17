Крупнейшие интернет-корпорации объявили о борьбе с дезинформацией о коронавирусе
2020-03-17 13:04:00
Среди прочего, пользователям будут рекомендовать источники достоверной информации
Facebook, Microsoft, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn и Reddit объявили о совместных действиях против дезинформации о коронавирусе и инфекции COVID-19.
Среди обещанных мер:
- ограничение дезинформации и вредной информации о COVID-19;
- подключение людей к правдивой информации и полезным ресурсам, таким как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и национальные министерства здравоохранения;
- запрещение рекламы, ведущей к возникновению паники или подразумевающей, что определенные продукты гарантируют излечение или предотвращают заражение коронавирусом;
- временный запрет рекламы и коммерческих объявлений о продаже медицинских масок для лица;
- привлечение $20 млн в виде пожертвований для поддержки усилий по оказанию помощи в лечении COVID-19, прием неограниченного количества бесплатных объявлений от ВОЗ наряду с другой поддержкой в натуральной форме.
Напомним, эксперты по кибербезопасности сообщали о росте мошенничества с использованием темы коронавируса. Злоумышленники чаще всего рассылают фальшивые письма от имени ВОЗ и призывают людей перевести деньги якобы на борьбу с заболеванием.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
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