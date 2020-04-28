Для декора и исследований. Биологи вывели светящиеся растения

В вымышленных мирах, создаваемых авторами фантастики и фэнтензи, светящиеся растения – нередкое явление, чего не скажешь о реальном мире. Британские ученые решили помочь природе исправить это. Они вывели растения, наделенные способностью биолюминесценции. По мнению создателей, светящиеся растения могут послужить не только эффектным декоративным элементом, но и помочь в исследованиях. Об этом пишет The Guardian.

"В будущем эту технологию можно использовать, чтобы абсолютно неинвазивно наблюдать за активностью различных гормонов внутри растений в разные периоды их жизни и в различных тканях, - говорит ведущий автор данной разработки, глава стартапа Planta и биолог из Имперского колледжа Лондона Карен Саркисян. – Ее также можно использовать, чтобы следить за откликом растений на различные стрессы и изменения в окружающей среде, такие как засуха или повреждения от травоядных".

Ученые и раньше создавали светящиеся растения, но методы, которыми они этого добивались, имели свои недостатки. Они могли быть дорогостоящими, малоэффективными или токсичными для растений. Команда Саркисяна пошла другим путем, использовав недавно описанный механизм свечения некоторых грибов.

Она внедрила 4 гена гриба Neonothopanus nambi в ДНК табака. Это позволило растениям превращать содержащуюся в них кофейную кислоту в люциферин – вещество, дающее живым организмам способность биолюминесценции. В результате у табака появилось свечение, заметное и днем, и ночью.

В ходе тестов ученые отметили, что по мере роста растений яркость свечения менялась. Она становилась меньше, когда листья табака старели, и повышалась, если им наносили вред. Лучше всего светились цветки растения.

Работа исследователей еще не закончена. Они планируют добиться большей яркости свечения и опробовать свой метод на других видах растений. Саркисян надеется, что уже через несколько лет новинка выйдет на рынок.

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