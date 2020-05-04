Майские Аквариды. В ближайшие два дня над Землей "выпадет" метеорный дождь

Пик метеорного дождя Эта-Аквариды, который будет виден с Земли, придется на ближайшие два дня. Об этом сообщает Cnet.

Ежегодно в мае Земля проходит через поток обломков кометы Галлея. Так, частицы пыли, камней и другого космического мусора вспыхивают, когда сталкиваются с атмосферой Земли, что позволяет видеть их невооруженным глазом.

По данным NASA, метеоры родом из созвездия Водолея, а точнее из области, располагающейся рядом с одной из его ярких звезд – Эта-Аквариды. Также метеорный дождь часто называют Майские Аквариды из-за месяца, когда он лучше всего виден.

Но в этом году наблюдениям за метеорным дождем может помешать не только карантин, но и почти полная луна.

"Интенсивный яркий свет от одного из самых больших полнолуний года уменьшит количество видимых метеоров. Так, обычно видны около 40 метеоров в час, но в этот раз число сократится до 10-15 в час", – говорит астроном доктор Тони Филлипс.

Он отмечает, что лучшее время для наблюдений за потоком – раннее утро, примерно, за час до восхода солнца, когда созвездие Водолея находится высоко в восточной части неба.

"Утро вторника и утро среды хороши. Поток мусора Галлея достаточно широк, чтобы продлиться в течение двух дней", – подчеркивает астроном.

Лучше всего метеорный дождь Эта-Аквариды будет виден в южных частях Земли, особенно в Австралии.

Астрономы советуют выходить к 4 или 5 часам утра, чтобы увидеть шоу. Также необходимо найти место вдали от светового загрязнения с хорошим обзором неба. Ориентироваться можно по созвездию Водолея, чтобы отыскать метеоры в утреннем небе.

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